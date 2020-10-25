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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Leclerc: "Ferrari'nin en iyi olduğu yarıştı"

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Leclerc: "Ferrari'nin en iyi olduğu yarıştı"
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Ferrari pilotu Charles Leclerc, sonuç olarak olmasa bile performans olarak Portekiz GP'nin bu sezonki en iyi yarışları olduğunu söyledi.

Son yarışlarda araçta yaptığı güncellemelerle yeniden yükselmeye çalışan Ferrari, bu hafta sonu Portekiz'de Mercedes ve Red Bull'un ardından en hızlı araca sahipti.

Yarışa 4. sıradan başlayan Charles Leclerc, ilk turda liderlik mücadelesine dahil olsa da bir anda 8. sıraya kadar geriledi.

Buna rağmen Leclerc yükselmeyi başardı ve kaybettiği pozisyonları yeniden kazanarak yarışı 4. sırada tamamladı.

 

Leclerc, "Yarışın başında çok fazla zorluk yoktu ve startın ardından hemen yağmur geldi. P bölümde biraz fazla zorlandım. Sabırlı davrandım ve bu işe yaradı çünkü lastikleri ısıttığımda geçiş yapabildim ve kaybettiğim pozisyonları telafi edebildim."

"Başta biraz zaman kaybetmiş olabilirim. Belli bir noktaya kadar podyuma çıkabileceğimi dahi düşündüm ancak sonunda Max bize göre biraz fazla hızlıydı."

"Bu sezonki en iyi Ferrari olduğunu doğrulayabilirim. Takım ve benim için olumlu bir yarıştı. Yarışın bu şekilde tamamlanmasından mutluyum."

"Araç içerisinde kendime daha fazla güveniyordum, bu iyiydi çünkü son yarışlarda zorlanmıştık."

"Sıralamalarda güçlüydük ancak yarışlarda zorlanıyorduk. Bunun için cevap arıyorduk ve bugün o cevapları aldık. Bu yüzden çok mutluyum. Takımın yaptığı çalışmadan gurur duyuyorum."

"Aracın gittikçe daha iyi olduğunu görmek, doğru yönde çalışıyor olmamız cesaret verici. Ferrari taraftarları, takımın galibiyet kazanabileceğimiz yeni araç getirmesini istiyor ancak bu olmayacak. Adım adım ilerlemeye karar verdik. Bu işe yarıyor. Bu şekilde devam etmeliyiz. Şu anda mutluyum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Ferrari
Editör Abdullah Çelik

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