Leclerc: "Ferrari'nin daha fazla hıza ihtiyacı var"

George Russell'ın diskalifiye edilmesinin ardından Charles Leclerc, Belçika GP'de 3. oldu ve podyuma çıktı.

Ferrari sürücüsü için bu, Mayıs ayındaki Monaco Grand Prix'sinden bu yana ilk podyumu oldu.

Takım, son yarışlarda zıplama sorunlarından muzdaripti ve bunu çözmek için çeşitli deneyler yapıyordu.

Leclerc buna rağmen araçtan en iyisini aldıklarını ancak hızlarının yeterli olmamasından dolayı geride kaldıklarını söylüyor.

Sezonun ilk yarısını özetleyen Leclerc şöyle dedi: "Bizim için sezonun ilk yarısı iyi geçti."

"Daha fazlasını umabileceğimizi sanmıyorum. Aracın potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyduk. Bir noktada ekstrem ayarlar kullandığımız dört yarışlık bir dönem geçirdik."

"Bu ayarlar nedeniyle sıralama turlarında aracımızın limitinin nerede olduğunu anlayamadım. Yarışlarda da çok fazla puan kaybettik."

"Son iki yarışta takım tekrar en iyi sonuçları almaya odaklandı. Sanırım bunu da başardık, sadece araç yeterince hızlı değildi."

"Sezonun ikinci yarısında daha iyisini yapmak istiyorsak hızımızı arttırmaya odaklanmalıyız."