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Formula 1 Macaristan GP

Leclerc: "Ferrari'nin bu araçla favori olduğu herhangi bir pist yok"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalyan ekibin gelişmediği takdirde yarış kazanabileceğini düşünmüyor.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari pilotu Charles Leclerc, nispeten iyi bir yarış çıkardığı Macaristan'da Max Verstappen'in önünde dördüncü oldu.

Zor bir haft asonunu ilk dörtte kapatan Leclerc yarıştan sonra şöyle dedi: "Beklediğimden daha iyiydi. Temponun oldukça güçlü olduğunu hissettim, Budapeşte gibi bir pistte geçiş yapmak çok zor fakat iyi bir konumdaydık; ilk stint güçlüydü, ikinci stint de çok güçlüydü."

"Son stint için bir seçim yapmamız gerekti; Lewis'le pite girip yerimizi Max'e mi bırakacaktık yoksa Max'le birlikte mi kalacaktık. İçeri girmeye karar verdik, ki bence bu kötü bir seçim değildi."

"Fakat bu son bölümü çok zorlaştırdı çünkü Max geri döndüğünde çok kullanılmış orta lastik kullanıyordum."

"Yani zor bir yarıştı ama hızımız yerindeydi. Bu da iyi bir şey."

"Fakat bu beni tatmin etmek için yeterli değil. Genel tabloya baktığımızda, ana rakiplerimize kıyasla sıralama turlarında hâlâ çok fazla tempo eksikliği yaşıyoruz."

"Haliyle bu gibi pistlerde bunun bedelini ödüyoruz."

Mercedes ile mücadele etmeyi bekleyip beklemediği sorusuna Leclerc, "Çok yakın olmasını bekliyorduk."

"Fakat biraz avantajlı olduğumuzu hissettim çünkü kirli havanın bu kadar önemli olduğu bir pistte onu oldukça iyi bir şekilde takip edebileceğimi hissettim."

"Bence bugün güçlü bir aracımız vardı."

"Başlangıç pozisyonumuzu göz önünde bulundurursak daha fazlasını yapabileceğimizi sanmıyorum. Bence en iyisini aldık."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sonrasında Leclerc'e McLaren'a kıyasla ne durumda oldukları soruldu.

Leclerc, "Bu piste özgü fakat  böyle bir pistte 0.4 gerideydik. Araçta daha fazlası olduğunu da sanmıyorum."

"Spa gibi bir pistin bizim için gerçek bir test olacağını düşünüyorum, çünkü muhtemelen sorunlarımızın en görünür olmasını beklediğim pist burası."

"Sorunlarımızı çözmek için yapmamız gereken daha fazla iş mi olduğunu yoksa bu hafta sonu getirilen güncellemelerin bir adım ilerlememize yardımcı mı olduğunu göreceğiz."

"Zıplamayla ilgili sorunlarımız var ve bu konuda doğru adımlar atıyoruz fakat bunun yeterli olup olmayacağından emin değilim. Bunun  Spa'da yeniden bir sorun haline gelmesini bekliyorum." dedi.

Bu araçla takvimde galibiyet alabilecekleri herhangi bir pist olup olmadığı sorusuna Leclerc, "Pek sanmıyorum. Eğer aracımızla bu şekilde kalırsak, sanmıyorum. Monako'da kazandık ama orası çok özel bir pistti. Orada çok güçlüydük fakat bu, sezon boyunca her yerde hızlı olacağımız anlamına gelmiyordu."

"Yani kâğıt üzerinde favori olduğumuz herhangi bir yer olduğunu düşünmüyorum." cevabını verdi.

Hangi koşulların Ferrari için iyi olduğu sorusuna Leclerc, "Bence tüm koşullar bizim için aynı. Yüksek hızlı pistlerde daha fazla zorlanmamızı bekliyorum."

"Burada eksik olan şey genel performanstı. Ayrıca sadece iki yüksek hızlı viraj da olsa, hiçbir yerde zıplama sorunu yaşamamak için biraz taviz veriyoruz."

"Dolayısıyla en iyisini almadık çünkü hâlâ bu tür sorunlarımız var." cevabını verdi.

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