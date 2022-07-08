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Leclerc: "Ferrari'nin bölündüğünü öne süren iddialar doğru değiller"

Charles Leclerc, Ferrari'nin içerisinde bölünmeler yaşanmaya başladığını belirten iddiaları yalanladı ve Mattia Binotto ile Monako'daki görüşmesinde neler hakkında konuştuklarından bahsetti.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
Leclerc: "Ferrari'nin bölündüğünü öne süren iddialar doğru değiller"
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Britanya GP'nin son turlarında çıkan güvenlik aracı altında Ferrari, Carlos Sainz'ı pite almış ve Charles Leclerc'i almamıştı. Bu durum Leclerc'in muhtemel bir yarış galibiyetini kaybetmesine neden oldu ve Monakolu pilot, yarış sonrası büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. 

Yarışın ilk bölümünde daha hızlı olduğunu hisseden Leclerc, Ferrari'nin Sainz ile yerlerini değiştirmemesinin ardından sinirlenmiş ve takımın Britanya GP'de aldığı strateji kararlarıyla ilgili açıklamalar istediğini söylemişti. 

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Alınan strateji kararları ve Binotto'nun yarış sonrasında Leclerc'le pit yolunda konuşması; Ferrari kampı içerisinde ayrılıklar yaşandığına dair söylentilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Leclerc, Maranello'da farklı görüşler ortaya çıktığına yönelik söylentileri yalanladı. 

Motorsport.com, İtalya medyasında Ferrari'nin içerisinde bölünmeler yaşandığını belirten haberler olduğunu söyledi ve Leclerc'e konu hakkındaki görüşlerini sordu.

Monakolu pilot, "Bu haberler gerçekten doğru değil. Bu konu hakkında konuşmamayı dilerdim çünkü her yerde bana aynı soru soruluyor ve bu tarz konularla mücadele etmemeyi isterdim."

"Biz, fazlasıyla birlik olduk. Son yarışın ardından 1-4 olduğumuz için hayal kırıklığı var mıydı? Evet, vardı."

"Carlos ilk yarışını kazandığı için çok ama çok mutlu muyduk? Evet, dürüst olmak gerekirse mutluyduk." 

"Güvenlik aracı öncesinde 1-2 gidiyorsunuz ve yarışı 1-4 bitiriyorsunuz. Yani biraz hayal kırıklığı da yaşadık. Ancak takımın içinde bölünmeler yok, bu kesin." dedi. 

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Leclerc, Britanya GP'de yaşananların ardından bu hafta Monako'da Binotto ile buluştuğunu da doğruladı. 

Ancak Leclerc, bu görüşmede daha çok patronuyla pistin dışında normal konular hakkında konuştuğunu söyledi. 

Yarışın ardından pit yolunda ve sonrasında Monako'da Binotto ile ne konuştuğu sorulan Leclerc, "Elbette son günlerde bu iki etkinlik hakkında birçok konuşma oldu. Silverstone'un ardından ilk olarak bana kızgındı çünkü moralimin düşük olduğunu gördü. Moralimin neden düşük olduğunu elbette anlıyordu."

"Sadece benim iyi olduğumdan emin olmak istedi ve güvenlik aracı sonrasında bulunduğum konumda harika bir işe imza attığımı bana fark ettirdi. 

"Sonrasında Monako'da buluştuk, bu genellikle yaptığımız bir şey. O, Monako'ya geldi çünkü gerçekleştirilen son 5 yarış, bana sert davrandı. Sadece evde kalıp, her şeyden kopmak istedim ve bu hafta sonuna %100 olarak gelmek istedim." ifadelerini kullandı. 

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Leclerc, Ferrari'nin Britanya'da daha iyi strateji kararları verebileceğini bildiğini ve gelecek yarışlarda aynı sorunların yaşanmaması için iletişim protokollerinde değişime gittiklerini dile getirdi. 

"Bence o durumda kendimin farklı yapabileceği herhangi bir şey yoktu. Takım olarak, şimdiden birkaç şeyi değiştirdik. O anda daha hazır olabilmek için yarış içerisindeki iletişim şeklini değiştirdik." 

"Güvenlik aracı çıktığında, aksiyon almanız gerek. Eğer buna hazır değilseniz, durum çetrefilli oluyor. Takım olarak bazı şeyler değiştirdik. Pek detay vermeyeceğim." 

Bunun üzerine Leclerc'e takım emirlerinin kendisine öncelik verecek şekilde değiştirilmesi konusunda istekte bulunup bulunmadığı soruldu. Leclerc, "Bu konu hakkında bir şey söylemenin kendisine bağlı olmadığını" söyledi.

 

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