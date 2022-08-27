Leclerc, Ferrari'nin akıllıca hamlesi sayesinde Verstappen'den önde başlayacak

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Bu hafta sonu şu ana kadar 6 pilotun - Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Mick Schumacher - yeni güç ünitesi parçalarına geçmeleri nedeniyle grid cezası alacakları kesinleşti.

Ancak Leclerc, rakipleriyle benzer sayıda parça değiştirip benzer grid cezası almış olsa da yarışa onlardan daha önde başlayacak.

Bildiğiniz üzere pilotların sene içerisinde kullanmasına izin verilen güç ünitesi bileşenleri bulunuyor. Belirli sayıyı aşan pilotlar ilk aşımlarında 10 sıra grid cezası, ardından her bir bileşen için 5 sıra grid cezası alıyorlar.

Örnek olarak vermek gerekirse, 4. içten yanmalı motora geçen pilot 10 sıra grid cezası alırken, aynı pilot 5. içten yanmalı motora geçtiğinde 5 sıra grid cezası alıyor.

Kurallara göre 15 sıra grid cezasını aşan pilotlar - örnek olarak; 4. içten yanmalı motor + dördüncü turbo - otomatik olarak 20'ye yükseliyor ve bunun üzerine pilotun en geriden yarışa başlaması gerektiği belirtiliyor. Verstappen, Norris ve Ocon, bu hafta sonu tam olarak bu durumdalar.

Verstappen 4. içten yanmalı motora, turboya, MGU-H'ye ve MGU-K'ya geçerken, Norris ikişer tane kullanılmasına izin verilen enerji deposu ve kontrol elektroniklerinde 3.'lere geçiş yaptı. Ocon ise 6 bileşenin altısını da yeniledi. Bu isimlerin cezaları 15'i aştığı için doğrudan gridde en arkaya düşecekler ve sıralama pozisyonlarına göre kendi aralarında dizilecekler.

Leclerc de güç ünitesinde birçok yeni bileşene geçti ve onun da benzer ceza alması gerekiyordu. Ancak o, kuralların tuhaf bir şekilde yazılması nedeniyle benzer bir ceza almayacak.

Ferrari, ilk antrenman seansında Leclerc'e bu sezonki 3. enerji deposunu (10 sıra) ve . MGU-K'yi (5 sıra) taktı. Böylece Leclerc, bu değişimler için 15 sıra grid cezası aldı.

Ferrari, 2. antrenman seansında Leclerc'in güç ünitesine 4. kontrol elektroniklerini taktı ve Leclerc bunun için ekstra 5 sıra grid cezası daha aldı.

Ancak bu hesaplamalarda cezalar kümülatif olarak hesaplanmıyor. Kurallarda, "Bir sürücü on beş (15) grid cezasını aşan bir cezaya çarptırılırsa, yarışa başlangıç gridinin en arkasından başlaması istenecektir." deniyor.

Yani 15 grid cezasını aşan durumlarda pilotlar en geriye atılıyor. Leclerc, ilk cezasında 15 grid pozisyonu cezasını aşmadığı için yarışa cumartesi günkü sıralamaların sonucuna bakılmaksızın Verstappen, Norris ve Ocon'un önünden başlayacak.