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Leclerc: “Ferrari’nin 2021’de iyi performans göstermesi büyük bir sürpriz değil”

Çeviren:
Selin Elif Köse

Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu sezon yeniden iyi performans göstermeye başlamalarının büyük bir sürpriz olmadığını çünkü arka planda, hem bu sene hem de önümüzdeki sene için birçok çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Leclerc: “Ferrari’nin 2021’de iyi performans göstermesi büyük bir sürpriz değil”

Zorlu bir 2020 sezonu geçiren Ferrari, bu sene sezonun ilk yarısında oldukça iyi performans gösterdi. Şu anda kadar 163 puan toplayan İtalyan ekip, takımlar şampiyonasında McLaren’la aynı puana sahip ve üçüncü sırada yer alıyor. Ayrıca Ferrari, Macaristan Grand Prix’si ardından hanesine toplamda 3 podyum ve 2 pole pozisyonu yazdırmış oldu

Budapeşte’deki yarışın ardından konuşan Leclerc, geçen seneye kıyasla çok daha iyi bir formda olmamalarını büyük bir sürpriz olmadığını çünkü beklentilere odaklanmak yerine sadece her şeyden en iyisini çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

“[Bu sene] beklenenden daha iyi geçiyor, bence arka planda çok fazla çalışılıyor ve bunu Maranello’ya her gidişimde ve pistte görüyorum. Bu yüzden, büyük bir sürpriz olmadı. Tabii ki geçen seneye kıyasla büyük bir gelişme gösterdik ve bunu görmek çok güzel çünkü dğru yolda çalıştığımızı gösteriyor. Bu yüzden beklentilere odaklanmıyoruz, sadece Maranello’daki işlerimize odaklanıyoruz ve olmak istediğimiz yere bir an önce gelmek için pistte her şeyden maksimumu çıkarmaya odaklanıyoruz.”

Ancak Leclerc, takım olarak zor bir dönemden geçtiklerini ve şu anda her şeyin yolunda gittiğini belirtti. Monakolu pilot, sadece bu seneye odaklanmadıklarını ve önümüzdeki sene için de sıkı çalıştıklarının altını çizdi.

“Bu sezondan keyif alıyorum. Fakat, takım için kolay bir dönem değil. Elbette, tekrardan en tepede olmak için her şeyi yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Üstelik bu, Carlos’un takım arkadaşım olduğu ilk sene. Şu ana kadar çok iyi gidiyor. Birbirimizi daha iyi olmaya zorluyoruz, o gerçekten çok rekabetçi ki bu benim için harika. Takım olarak da birlikte çok iyi çalışıyoruz. Bu momentumu deneyim kazanmak için kullanmaya ve önümüzdeki sene için hazır bir hale gelmeye çalışıyoruz çünkü gelecek yıl çok önemli olacak. Ancak bunu yaparken de bu seneyi unutmuyoruz ve bu sezonki sonuçlarımızı en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz.”

Charles Leclerc, Ferrari SF21, comes to a halt with damage
Charles Leclerc, Ferrari SF21, comes to a halt with damage
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Wolff: “Şu anda mevcut araca güncelleme getiren takımların, 2022 için sihir yapması gerekecek”

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