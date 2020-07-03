Leclerc, Ferrari'nin 2019'a göre daha çok zorlanacağından emin

Kötü geçirdikleri sezon öncesi testlerden sonra araçlarını düzeltme yoluna giden İtalyan takım, Macaristan Grand Prix'sine getirmeyi planladıkları güncellemeler araca uygulanana kadar zorlanabileceklerinin farkında.

Güncellemeleri bekleyecek olmaları, rakipleri Mercedes ve Red Bull'un farkı açması için yeterli olabilir ve eğer sezon yarıda kesilirse, Ferrari'nin şampiyonluk için olan ümidi kaybolabilir.

Sezonun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix'si öncesi takımın durumu hakkında konuşan Leclerc şunları söyledi: "Bence hepimiz için zorlu bir sezon olacak. Kesinlikle kolay olmayacak."

"Hâlâ bir soru işaretine sahibiz ve bunun kesin cevabını almak için sıralama seansına kadar beklememiz gerekiyor: her ne kadar geçtiğimiz seneye göre daha çok zorlanacağımızdan %99 oranında emin olsak da."

Leclerc, Ferrari'nin aracı geliştirme kararını karantina sırasında, takımın testlerdeki verileri, Avustralya'daki orijinal sezon başlangıcına göre daha çok inceleme şansı yakalamasıyla beraber aldığını söyledi.

"Bence testlerden sonra, istemediğimiz bir konumda olduğumuzun az çok farkına vardık, özellikle sıralama temposu olarak. Daha sonrasında koronavirüs krizi ortaya çıktı ve her şey kapanmak zorunda kaldı."

"Her şey yeniden açıldığında ise verileri, elimizde olan kısa zamanda inceleme fırsatı yakaladık ve geri adım atıp sorunun nereden çıktığını bulmaya odaklandık, daha sonrasında da sorunların üzerinde çalışmaya başladık."

"Şu anda bulunduğumuz nokta bu. Budapeşte için daha farklı bir rota çizdik."

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