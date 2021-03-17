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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari'den mucize beklenmemeli"

Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalyan ekibin geçen yıla göre iyi bir adım atmayı başardığını ancak mucize beklenmemesi gerektiğini belirtti.

Leclerc: "Ferrari'den mucize beklenmemeli"

Ferrari, 2021 sezonunda ileriye doğru iyi bir adım atmayı ve en azından yeniden ön bölüme dönmeyi hedefliyor.

Temelde kaynaklarını 2022'ye ayıran İtalyan ekip, testlerde hem motor hem de şasi anlamında geçen yıldan daha iyi görünse de, hedeflerini çok yüksek tutmuyor.

CodeSport'a testleri değerlendiren Charles Leclerc, "Üç günlük testlerde her şeyi tamamlamak zor olsa bile, durum herkes için aynıydı."

"Bence sahip olduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirdik ve çok sayıda tur atmayı başardık. Ancak pistte her zamankinden daha az çalışabildik. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve kendimizi yeni sezon için mümkün olan en iyi şekilde hazırlamaya çalıştık."

"Daha önce de söylediğim gibi hız değerlendirmesi yapmak için çok erken olduğunu düşünüyorum. Ferrari'yi yeniden ilk sıraya çıkarmak istediğimi söylediğim zaman, bu orta ve uzun vadeli bir hedefti, yani 2021'i kastetmedim. Yönetmelikler araç üzerinde yapabileceğimiz şeyleri sınırlıyor, bu nedenle SF21 bir devrim değil, daha çok geçen yılki SF1000'in bir evrimi." dedi.

Geçen yıla kıyasla neyin farklı olduğu sorusuna Leclerc, "Bu konuda bir şey söylemek kolay değil, ancak dengeyi ve sürülebilirliği geliştirdik. Geçen yıla göre ilerleme kaydetmeye çalışacağız, ancak bir mucize beklemiyoruz. Hedeflerimiz konusunda gerçekçi olmalıyız. Elbette bu sene şampiyonluk için yarışmayı umuyorum ama başarabileceğimiz konusunda şüpheliyim."

"Geçen yılın ilk yarışına gittiğimiz zaman sezonun bizim için ne kadar zor geçeceğini anlamıştık. Aracımızın şampiyonluk savaşı vermemize izin vermeyeceğini biliyorduk ama bu tür sorunlar yaşamayı da beklemiyorduk. İlk yarışlar çok zordu, ancak yaklaşımımızı hızla değiştirdik ve 2019'dan itibaren yaşadığımız hız kaybını telafi etmeye çalıştık."

"Şahsen sezon zor geçse bile, mümkün olan en iyi sonuçları alabileceğimi kanıtlamak istedim. Hatalar yaptım ve bunlar son hatalarım olmayacak, ama çok şey öğrendim. Her hatadan sonra bunların nedenlerini analiz ettim ve tekrarlarından kaçınmanın yollarını aradım. 2020'de gerçekten çok şey öğrendim." yanıtını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Leclerc, mucizeler beklenmemesi gerektiği konusunda taraftarları yine uyarıyor.

"Kaybettiğimiz hızı telafi ettiğimizden şüpheliyim. Lider takımlarla olan farkı azalttık ama ne yazık ki mucize beklemiyoruz. Takım bu konuda iyi bir iş çıkardı ve olumlu işaretler var ancak bunlar 2019'daki seviyeye dönmemiz için yeterli değil."

"Gelişmemiz zaman alacak. Bu yılki Mercedes'in rakibi Red Bull Racing olacak. Bu takım sezon öncesi testlerde harika bir iş çıkardı. Aynı zamanda McLaren'ın hızı karşısında da etkilendim."

Yine de Monakolu pilot, elinden gelenin en iyisini yapacağını söylüyor.

"Takım içerisindeki durumum değişmedi. Daha önce olduğu gibi aynı hedefe sahibim: Elimden gelenin en iyisini yapmalı ve mümkün olan en iyi sonuçları almalıyım. Hâlâ oldukça motiveyim. Ferrari geride olmamalı, her zaman zaferler için ya da en azından podyumlar için savaşmalı. Bu düşünce yapısı, Maranello'daki herkesi motive etmeme yardımcı oluyor, böylece hak ettiğimiz pozisyonlara, yani galibiyet mücadelesine çabucak döneceğiz."

Son olarak yeni takım arkadaşı Carlos Sainz'la ilgili de şunları ekledi: "Carlos'la çok iyi anlaştık. Belki de hiçbir takım arkadaşımla onunla olduğu kadar vakit geçirmemiştim. Neredeyse aynı yaştayız, ortak ilgi alanlarımız var, bu yüzden eğlenceli olacak! "

"İkimiz de hırslı ve motive olmuş durumdayız ve ikimiz de aptalca hatalar yapmadan birbirimizle savaşabileceğimiz ilk yarışı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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