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Leclerc, Ferrari'den "garanti istediği" iddiasını yalanladı

Charles Leclerc, hayal kırıklığı yaratan performansı nedeniyle gelecek için Ferrari'den garanti istediği iddiasını yalanladı.

Laurens Stade
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Leclerc, Ferrari'den "garanti istediği" iddiasını yalanladı
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Charles Leclerc SF-23 ile Bahreyn'de podyuma çıkmaya hazırlanıyordu ancak teknik bir problem nedeniyle yarış dışı kaldı.

Ferrari, yarıştan kısa bir süre önce Monakolu pilotun aracındaki kontrol elektroniği ünitesini değiştirmek zorunda kalmıştı, yani aynı ünitede yeni bir sorun çıktı ve Leclerc, henüz ikinci yarışta grid cezası almış oldu.

Bu hafta sonu yapılacak yarışa 10 sıra geriden başlayacak olan Leclerc, içinde bulunduğu durumu 'ideal bir başlangıç değil' diye yorumladı.

"Durum böyle. Bahreyn'de öngördüğüm başlangıç bu değildi. Fakat bu konuda ne yapabilirim ki?"

"Şimdi önümüzde neler olduğuna ve takım olarak neleri daha iyi yapabileceğimize odaklanmalıyız. Bu hafta sonu bir dezavantajla başlıyoruz ama hedefimiz burada özel bir performans sergilemek."

"Bu meydan okumayı -arkadan başlayıp mümkün olduğunca çabuk öne geçmeyi- seviyorum."

"Önemli olan, takımın sorunun nerede olduğunu anlamasıydı. Bu yüzden bu konuda daha fazla endişelenmemize gerek yok."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İtalyan basını Leclerc'in Ferrari başkanı John Elkann ile görüşüp, gelecek için "garanti" talep ettiğini iddia etmişti.

Leclerc bu söylentilere gülüp geçti.

"Bu kesinlikle doğru değil."

"Takımla ilgili pek çok söylenti var ve bunların yüzde 90'ı asılsız. Yani evet, nereden çıktığını bilmiyorum. Açık konuşmak gerekirse, nereden geldiğini bulmak için enerji harcamak bile istemiyorum, sadece kendimize odaklanmamız gerekiyor."

Çalışmaya devam etmek

Leclerc, takımı motive etmek için geçen hafta fabrikaya gittiğini ve bunun etkilerini görmeyi umduğunu belirtti.

"Bu sadece sezonun ilk yarışıydı ve daha önümüzde çok yarış var. Zirveye geri dönmek için sıkı şekilde mücadele etmeye devam etmeliyiz."

"Ben bunu başaracağımıza hâlâ inanıyorum. Hepimiz buna inanmaya devam etmeliyiz çünkü henüz bir yarış geride kaldı.

"Evet, beklediğimiz gibi gitmedi. Ferrari'de işler iyi gitmediğinde, takımla ilgili pek çok söylenti çıkıyor. Ancak enerjimizi doğru şeylere harcamalıyız, hepimiz aynı yönde çalışmalı, fark yaratmalı ve daha güçlü bir şekilde geri dönmeliyiz."

"Son haftalarda durum buydu. Bu yüzden piste geri dönmeyi, tüm konuşmaları bir kenara bırakıp tekrar sürüş yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

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