Leclerc, Ferrari'den beş yılda 185 milyon euro kazanabilir
Ferrari pilotu Charles Leclerc'in İtalyan ekiple toplamda 185 milyon euro kazanacağı beş yıllık bir anlaşma imzalayacağı iddia edildi.
Ferrari pilotu Charles Leclerc'in kontratı 2024 sonunda bitecek ve gösterdiği performanstan ötürü takımda tutulmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Monakolu pilot ile Ferrari arasındaki görüşmelerin geçtiğimiz haftalarda başladığı yönünde çeşitli iddialar mevcut.
Fransız yayın organı Sportune, Ferrari yönetiminin Leclerc'e 2029 sonuna kadar devam edecek beş yıllık bir anlaşma teklif ettiğini öne sürdü.
Söylentilere göre, anlaşma "2 + 3" formülünü içeriyor. Buna göre Leclerc, 2025 ve 2026 yıllarında sonuçlara bakılmaksızın Ferrari ile yarışmak zorunda kalacak. Sonraki yıllarda ise, kontratında aracın performansına bağlı olarak İtalyan ekipten ayrılmasına izin verecek bir çıkış maddesi olacak.
Yani Ferrari, 2026 sonrasında performans olarak geride kalırsa, Leclerc istediği yere gitmekte özgür olacak.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Erik Junius
Ayrıca Leclerc'in yeni anlaşma kapsamında gridin en çok kazanan isimlerinden birisi olacağı iddia edildi.
Habere göre Leclerc, beş yıllık süre zarfında toplam 185 milyon euro kazanacak. Maaşı her geçen yıl artacak olan Leclerc, 2029 yılına gelindiğinde 50 milyon euro kazanacak.
Fakat Sportune, Leclerc'in elindeki tek seçeneğin Ferrari olmadığını iddia etti.
Son zamanlarda Leclerc'in menajeri Nicolas Todt Mercedes, Aston Martin, Alpine hatta Red Bull Racing misafirhanesinde görüldü.
Ancak bunların gerçek müzakereler mi yoksa daha iyi bir kontrat için Ferrari'ye gözdağı vermek mi olduğu önümüzdeki süreçte belli olacak.
Motorsport.com'un kaynakları ise tüm bu iddialara rağmen Leclerc ve Ferrari arasındaki görüşmelerin henüz başlamadığını söylüyor.
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