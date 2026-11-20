Formula 1 Las Vegas GP
Leclerc: “Ferrari'deki ilk yıllarımda yeterince sert değildim, artık işler değişti”
Charles Leclerc, Ferrari'deki kariyerinin ilk döneminde takım içerisinde kendisini ifade etme konusunda daha çekingen davrandığını ama artık böyle olmadığını söylüyor.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 20 Kas 2026 11:47
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Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Charles Leclerc, Sky Italia'ya verdiği röportajda hem 2026 sezonunu hem de Ferrari içerisindeki yıllar boyunca geçirdiği değişimi değerlendirdi. Monakolu pilot, geride kalan yılı kişisel hayatında önemli gelişmelerin yaşandığı, sportif açıdan ise inişli çıkışlı bir sezon olarak hatırlayacağını belirtti.
Leclerc, “Bu yılı evlenmem, baba olmam ve profesyonel açıdan birçok iniş çıkışın yaşandığı bir sezon olarak hatırlayacağım. Gerçek bir hız treniydi. İyi başlamıştık, ardından bazı zorluklar yaşadık ancak sonrasında iyi bir tepki de verdik.” dedi.
Ferrari'nin takımlar şampiyonasında ikinci sırada yer almasının takımın sezon boyunca gösterdiği performansı doğru yansıttığını düşünen Leclerc, Mercedes'in gerisinde kaldıklarını ancak rakiplerine kıyasla daha istikrarlı olduklarını ifade etti.
Pilotlar şampiyonasında ikinci sırayı almanın kendisi için ne kadar önemli olduğu sorusuna ise daha temkinli yaklaştı: “Bunu hiç düşünmediğimi söylersem yalan söylemiş olurum ancak önceliğim bu değil. Yıl bitmeden birkaç Grand Prix kazanmak istiyorum.”
Röportajın dikkat çeken bölümlerinden biri de Leclerc'in Ferrari içerisindeki konumunun yıllar içinde nasıl değiştiğine ilişkin açıklamaları oldu.
“Ferrari'ye geldiğimde henüz bir çocuktum. Her şeyden etkileniyordum ve belki de bazı anlarda olmam gerektiği kadar sert değildim. Artık daha fazla tecrübem var ve işler olumlu yönde değişti.”
“Ferrari benim için ikinci bir aile. Ancak iş söz konusu olduğunda profesyonel olmak ve bu özel ilişkinin bir bölümünü bir kenara bırakmak gerekiyor.”
2026 sezonunun son bölümünde ortaya çıkacak performans tablosunun gelecek yılın rekabet seviyesini çok fazla yansıtmayacağını düşünen Leclerc, 2027'de araçların önemli ölçüde değişeceğine dikkat çekti.
“Gelecek yılın değerlerini bu sezonun son bölümüne bakarak değerlendirmek pek mümkün olmayacak. Araç çok değişecek. SF-26'dan gelecek yıla taşımak isteyeceğim şey şasi olurdu. Rakiplerimizle karşılaştırdığımızda oldukça iyi, hatta bütün sezonu değerlendirdiğimizde en iyisiydi.”
“Motor konusunda ileriye doğru adımlar atmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun üzerinde çok çalıştık. Umarım gelecek yıl biraz daha fazla beygir gücüne sahip oluruz.”
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Manuel Eletto
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- Motorsport.com Ekibi
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