Leclerc: "Ferrari'deki idolüm Schumacher'di"

Charles Leclerc, Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yetişti ve 2018'de Alfa Romeo ile F1'e adım atarken, geçen yıl Ferrari'de yarışmaya başladı.

Leclerc gösterdiği güçlü performans sonrası takımdaki yerini garantiledi ve "takımın geleceği" olarak görülüyor.

Leclerc, "Maranello'ya ilk kez uzun zaman önce geldim; 11 veya 12 yaşındaydım. Jules Bianchi ile birlikteydim. Şehre geldim ama Ferrari'nin binasına giremedim, çünkü yetkim yoktu. Ama mekana dışarıdan baktığımı ve çok etkilendiğimi hatırlıyorum..."

"Bir gün buradan içeri girebileceğimi hayal ettim ve bugün, şirkete girişimin biraz daha kolay olduğunu kabul etmeliyim!"

"2015 yılında Ferrari akademisine katıldım. Babamla Maranello'ya gittim. Utangaçtım ve biraz korkuyordum. Çeşitli departmanlar arasındaki kapılardan geçmek biraz tuhaf bir izlenim bırakmıştı. İki gün sonra da beni seçtiklerini söylediler. Bu, özel bir andı çünkü şu anda bulunduğum noktaya gelmemi sağladı."

Neden 16 numara ile yarıştığı sorusuna Leclerc, "7 numarayı istedim ama Kimi almıştı. 10 numara olsun istedim, ama onu da Gasly benden önce almıştı. Bu yüzden 16'yı aldım. Bir ile altıyı toplarsanız yedi yapar! Aynı zamanda bu benim doğum tarihim ." yanıtını verdi.

Leclerc, Ferrari'de yarışan sürücüler arasında idolünün kim olduğu sorusuna, "Ferrari sürücüleri arasındaki idolüm Michael. Küçüktüm ve o kazanıyordu. Etkileyiciydi ve Formula 1 yarışlarını her seyrettiğimde ilgimi hep o ve Ferrari çekti." yanıtını verdi.

Yarıştan öncesindeki hazırlıklarıyla ilgili Leclerc, "Yarıştan hemen önce bir ısınma antrenmanı yapıyorum. Elastik bantla yaptığım egzersizler var. Ayrıca reflekslerim için biraz futbol da oynuyorum." dedi.

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