Formula 1 Sao Paulo GP

Leclerc: "Ferrari yıllardır yağmurda çok zayıf"

Charles Leclerc, Brezilya Grand Prix’sinin sıralama turlarında dördüncü sırayı elde etmesine rağmen sonuçtan memnun olmadığını söyledi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 8 Kas 2026 10:25

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Leclerc, Ferrari’nin yağmur performansının uzun süredir zayıf olduğunu vurgularken, Interlagos’ta elde edilen verilerin gelecek yarışlar için önemli olabileceğini belirtti.

“Dördüncü sıradan memnun değilim ve sonuç biraz hayal kırıklığı yarattı. Ancak bunun çok farklı bir seans olduğunu düşünüyorum."

“Gridde 10 sıra cezamız olduğu için farklı konularda biraz daha deneysel davranmamıza izin verdik. Seans boyunca ne zaman güçlü, ne zaman zayıf olduğumuzu ve arka planda neler yaptığımızı anlamak açısından çok iyi bir korelasyon vardı. Bunun gelecekte bize çok yardımcı olacağını düşünüyorum.”

Leclerc, Ferrari ile geçirdiği dokuz yıl boyunca yağmur performansının takımın en büyük zayıflıklarından biri olduğunu söyledi.

“Ferrari’de dokuz yıldır geçirdiğim dönemde, genel olarak yağmur seanslarının her zaman en büyük zayıflığımız olduğunu düşünüyorum. Oysa alt kategorilerde muhtemelen en güçlü olduğum alan buydu.”

“Bu biraz felsefeyle ilgili bir mesele. Hangi araç neslinde olursak olalım zorlandık. 2019’da da zorlanıyorduk, 2023’te de ve bu araçlarla da aynı durumdayız. Dolayısıyla bunun yalnızca mevcut araçlara bağlı olduğunu düşünmüyorum.”

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Leclerc için özel bir hafta

Brezilya hafta sonunda Leclerc’in yalnızca pistteki performansı değil, özel hayatındaki gelişmeler de gündeme geldi. Monaklı pilot, baba olmasının ardından geçirdiği haftanın hayatındaki en özel dönemlerden biri olduğunu söyledi.

“Benim için çok, çok özel bir hafta oldu. Muhtemelen hayatımın en güzel haftalarından biriydi.”

“Profesyonel hayat var, bir de evdeki hayat var. Böyle anlarda evdeki hayatın tek önemli şey olduğunu düşünüyorsunuz.”

“Bir pilot olarak vizörü kapattığınızda bir anlamda kendinizi sıfırlıyorsunuz. Hayatımda çok zor dönemler de yaşadım. Bu kez ise diğer uçta, her şeyin inanılmaz olduğu bir dönemden geçiyorum.”

“Ancak ne olursa olsun vizörü kapattığınızda gerçekten tek bir şeye odaklanıyorsunuz.”

Leclerc, baba olmanın kendisine hayattaki öncelikleri yeniden değerlendirme fırsatı verdiğini de anlattı.

“İyi ya da kötü zamanlarda böyle anlar insana yardımcı oluyor. Her şey normal seyrindeyken bir adım geri çekilip olaylara farklı açıdan bakmak çok zor.”

“Duygular bazen her şeyi ele geçiriyor. Bunun dünyanın sonu olduğunu ya da hayatınızın en güzel günü olduğunu düşünmeye başlayabiliyorsunuz.”

“Bianca’yı kucağıma aldığım anda aklımda başka hiçbir şey yoktu. Bu durum, perşembe gecesi Fred ve Lewis ile konuşmak üzere geldiğim zamana kadar böyle devam etti.”

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- Motorsport.com Ekibi

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