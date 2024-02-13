Leclerc: "Ferrari, yeni kontratı imzalamadan önce bana Hamilton ile görüştüklerini söyledi"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, takımla uzun vadeli yeni bir anlaşma imzaladı ve bu anlaşmadan günler sonra Lewis Hamilton'ın da Ferrari'ye geçeceği açıklandı.

Bazıları Leclerc'in haberi olmadığını iddia ediyordu ve bu konu bugün Leclerc'e soruldu.

Monakolu pilot, "Açıkçası bu tür anlaşmalar bir gecede sonuçlanmıyor. Yani zaman alıyor."

"Anlaşmamı imzalamadan önce bu tartışmalardan haberdardım. Yani imzaladıktan sonra sürpriz olmadı."

"Lewis ile görüşüyor olmaları benim için hiçbir şey değişmedi çünkü ben kendime ve benim için neyin iyi olduğuna odaklanıyorum."

"Dolayısıyla benim için herhangi bir değişikliğe sebep olmadı. Bu benim tartışmalarımın bir parçası değildi."

"Yine de ekibin şeffaf olması, benim bunu sonradan öğrenmemem iyi oldu. Fakat bu benim için hiçbir şeyi değiştirmedi."

"Geri kalanı için çok fazla yorum yapmak istemiyorum çünkü Carlos'a karşı büyük saygım var."

"Birlikte harika yıllar geçirdik ve birlikte geçireceğimiz bir yıl daha var ve mümkün olan en yüksek seviyede bitirmek için kesinlikle her şeyi yapacağız."

"Açıkçası Lewis inanılmaz bir pilot, tarihteki en başarılı pilot ve aynı zamanda çok fazla deneyime sahip; takıma ve tabii ki bana katacağı çok şey var, bu da iyi bir şey."

"Yine de Carlos'la da her şey harikaydı ve mümkün olan en iyi işi yapmaya çalışmak için birlikte bir yılımız daha olacak." dedi.

Leclerc, anlaşma yapıldıktan sonra Hamilton'la görüştüğünü de ekliyor.

"Elbette Lewis ile görüşmelerimiz oldu, özellikle de her şey duyurulduğunda ve resmiyet kazandığında konuştuk."

"Birbirimize mesaj attık. Dediğim gibi, Lewis çok tecrübeli ve çok başarılı bir şampiyon. Yeni bir takım arkadaşına sahip olmak ilginç bir durum çünkü farklı çalışma ve sürüş yöntemleri getiriyor."

"Hele ki yeni takım arkadaşım yedi kez dünya şampiyonu olmuşsa, o zaman daha da ilginç oluyor."

Ferrari'de devam etme kararının sebebi sorulduğunda Leclerc, "Bu takım benim ailem gibi ve bu kararımda etkili oldu. Fakat sadece bir aile gibi hissettirdiği için değil, Formula 1'e katılmadan önce bile bana inanan ilk insanlar oldukları için onlarla devam etmek istedim."

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"Bana Formula 1'e girme fırsatı verdiler. Bana bir Ferrari pilotu olma fırsatını verdiler ve bana pole pozisyonu, ilk pole pozisyonum ve ilk galibiyetim için yeterince iyi bir araç verdiler."

"Her şeyden öte, daha uzun vadeli bir anlaşma imzalamamı sağlayan şeyin projeye olan inancım olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde bunu yapmazdım. Yani projeye tamamen inanıyorum. Ferrari'yi seviyorum, bu kesin. Fakat hepsinden önemlisi projeye inanıyorum ve önümüzdeki yıllarda griddeki en iyi araç olmak için en iyi şansa sahip olduğumuza inanıyorum."

"İşte bu yüzden Ferrari ile yeniden anlaştım." cevabını verdi.

Sainz'la son sezonunda bir şeylerin değişip değişmeyeceği sorusuna Leclerc, "Birlikteliğimizin çok da farklı olacağını düşünmüyorum. Bence ikimiz de bu sporun nasıl olduğunu biliyoruz, en küçük yaşlardan beri bu sporun içinde büyüdük, bu yüzden bu tür şeylerin olabileceğini gayet iyi biliyoruz."

"Fakat aynı zamanda kendi iyiliğimiz ve takımın iyiliği için mümkün olan en iyi şekilde çalışmamız gerektiğinin de farkındayız."

"Bence birlikteliği mümkün olan en iyi şekilde sonlandırmak için son derece motive olmuş durumdayız. Bu konuda hiçbir şüphem yok."

"Ondan öğrendiğim özel bir şey yok fakat genel resme baktığınızda ve mühendisleriyle nasıl çalıştığına, geri bildirim verme şekline, lastiklerini hazırlama şekline, sürüş şekline baktığınızda farklılıklar var, ki bu çok normal."

"Haliyle bundan bir şeyler öğreniyorsunuz çünkü farklı şeyler deniyorsunuz, daha önce hiç düşünmediğiniz farklı şeyler görüyorsunuz. Yani takım arkadaşlarınızdan her zaman bir şeyler öğreniyorsunuz."