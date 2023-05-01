Leclerc: "Ferrari, yarış temposunu ciddi şekilde artırmalı"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, tek turda en hızlı isim olduğu Bakü'de hem sprint hem de ayna yarışta Red Bull pilotları kadar hızlı değildi.

Ferrari'nin Red Bull'a yaklaştığını söyleyip söylemeyeceği sorusuna Leclerc, "Birazcık ama yarış temposunda çok gerideyiz, vakit kaybediyoruz ve Aston Martin'in de arkasındayız."

"Odaklanmamız gereken şey bu. Muhtemelen hızlı turlarda daha fazla risk alıyoruz, sıralamalarda öne geçmek için iki harika tur attım fakat yarış temposunda onlara hiçbir şekilde karşı koyamıyoruz."

"Böyle bir hafta sonunun ardından, her seanstan en iyi şekilde yararlandığımız için mutlu olmalıyız."

"Hiçbirinde daha fazlasını başarabileceğimizi sanmıyorum. Açıkçası, yarış temposunda ciddi bir artışa ihtiyacımız var." dedi.

Aracın davranışlarının sprint ile aynı olup olmadığı sorusuna Leclerc, "Araç, aynı araç."

"Lastikleri korumak için biraz farklı sürdüm ama sonuç değişmedi. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama yarış temposunda hız eksikliği vardı."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Ferrari

"Bu araçla, lastikleri korumak zorundayız, aksi takdirde lastikler bitiyor ve bu da sonucu etkiliyor."

"Bakü'deki yarış sırasında lastiklerle mükemmel çalıştığımızı düşünüyorum. Sadece yeterince hızlı değildik. Araç yeterli verimliliğe sahip değil." dedi.

Yine de Leclerc, üçüncü olarak bu yılki ilk podyumunu almış oldu.

"Bu açıdan çok memnunum. Bakü'deki yarıştan önce sahip olduğum altı puanın gerçek rekabet seviyemizi yansıttığını düşünmüyorum."

"Elbette aracımız Red Bull ve Aston Martin kadar iyi değil ama daha fazla puanı hak ediyorduk ve Bakü'de bunu elde ettik."

"Bir sonraki adım olarak, yarış temposunu artırmamız gerekiyor."