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Formula 1 Miami GP

Leclerc: "Ferrari, Vasseur sayesinde inanılmaz şekilde gelişiyor, Newey daha da güçlendirebilir"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Frederic Vasseur önderliğinde tüm takımın harika bir iş çıkardığını düşünüyor.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Adrian Newey'nin Red Bull'dan ayrılmasının ardından yeni dönemde Ferrari'ye katılacağı yönünde ciddi iddialar var.

Newey Ferrari'ye gelirse nasıl hissedeceği sorusuna Leclerc, "Açıkçası çok mutlu olurum."

"Bence Adrian padokta kariyerinizde bir gün birlikte çalışmayı umduğunuz kişilerden biri."

"Şu anda Ferrari içinde inanılmaz bir ekip var ve son yedi ya da sekiz ayda en çok ilerleme kaydeden ekip biz olduk."

"Ancak Adrian'ı böyle bir takıma katmak harika olurdu."

"Red Bull'dan ayrılmasına şaşırdım çünkü bunu beklemiyordum. Bu yüzden ilginç bir haberdi. Red Bull'u zayıflatacak mı bilemiyorum. Her takımda çok sayıda insan var ama takımdaki bazı figürler diğerlerinden daha fazla fark yaratıyor. Bence Adrian da kesinlikle bunlardan biri, izlediği yolla da bunu gösterdi. Ne zaman bir katılsa o takım başarılı oldu."

"Bu yüzden kendi açımdan yorum yapmak zor çünkü takım içinde nasıl işlerin nasıl ilerlediğini bilmiyorum ama Adrian mühendis piyasasında izlenmesi gereken ve padoktaki herkesin takımında isteyeceği biri."

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Erik Junius

Leclerc, takımın son 1 yılda çok büyük bir ilerleme kaydettiğine dikkat çekiyor.

Leclerc, "Sanırım aynı şeyi son sekiz-dokuz ayda hep söyledim, bence takım için çok iyi bir dönemdeyiz."

"Bana göre iyi bir sarmal içindeyiz. Fred takımla ilgili orta ve uzun vadeli vizyonunu benimle her zaman paylaştı, ben de doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri onunla paylaştım. Şu anda gerçekten çok iyi gidiyor. Gidişattan gerçekten çok memnunum."

"Bence dünyadaki en iyi insanları çekme konusunda iyi bir yerdeyiz. Fakat daha önce de söyledim, biz zaten gerçekten iyi bir ekibiz. Son yedi-sekiz ayda inanılmaz bir ilerleme kaydettik."

"Ne olursa olsun ve kim gelirse gelsin ekibi daha da güçlü hale getirmek için bu çok önemli. Adrian da fark yaratabilecek isimlerden biri.

"Bence Fred'in vizyonu ve herkesten en iyi verimi almak için insanları doğru noktalara yerleştirme becerisi gerçekten inanılmaz ve bence fark yaratan da bu oldu."

"Odaklanmamız gereken ana noktalar konusunda çok net bir vizyonla geldi. Önümüzdeki birkaç ay içinde geliştirilmesi ve ele alınması gereken noktalar olduğu çok net."

"Bu da ekibin net bir vizyona sahip olmasına ve tüm enerjisini sadece bir ya da iki şey üzerinde çevirmesine yardım ediyor."

"Netlik ve insanları mümkün olan en iyi ortama koyarak onlardan en iyi verimi almak çok önemli."

"Mevcut araçta sadece bir zayıflığımız var, o da düşük hızlı virajlar. Burada çok fazla tur zamanı kaybediyoruz. Bunun bir kısmını yeni güncellemelerle çözmemizi bekliyorum."

"Bir kısmı da bu hafta sonu yapacağımız araç ve çalışmlarla düzelmeli."

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