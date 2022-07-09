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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Leclerc: "Ferrari, takım içi mücadelenin tekrarını karşılayamaz"

Charles Leclerc, Avusturya Grand Prix'sinde Max Verstappen'i yenmek istiyorlarsa, takım arkadaşı Carlos Sainz ile sprint yarışında girdiği mücadelenin tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.

Ekleyen:
, NobleF1
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Leclerc: "Ferrari, takım içi mücadelenin tekrarını karşılayamaz"
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Verstappen, Red Bull Ring'de gerçekleştirilen sprint yarışında Leclec ve Sainz'a fark açtıktan sonra sezonun ikinci sprint zaferini elde etti.

Hollandalı, arkasındaki Leclerc ve Sainz'ın ilk turlarda mücadeleye girmesinin ardından avantaj elde etti ve fark açabildi.

İkilinin, dördüncü virajda girdiği mücadele Sainz'ın DRS avantajını kaybetmesine neden oldu ve Leclerc, temiz havada Verstappen'in peşine düşebildi.

Fakat Verstappen o noktada neredeyse üç saniye fark açmıştı ve Monakolu pilotun rakibini geçme şansı oldukça düşüktü.

Leclerc, Sainz ile mücadele ederken zaman kaybetmesinin ve böylece Verstappen'in kaçmasına izin vermesinin ardından bunun bir daha olmaması gerektiğini açıkladı.

Leclerc, "Bence yarın uzun bir yarış olacak ve lastik yönetmek, bugüne kıyasla çok daha önemli olacak."

"Bu yüzden yarın, bugün yaptıklarımızın tekrarını karşılayamayız." dedi.

Leclerc, her ne kadar zaman kaybetmekten rahatsız olsa da zaferi bu yüzden kaçırdığını düşünmüyor.

Ferrari pilotu, "Bu galibiyeti almaya yeterli olur muydu? Sanmıyorum çünkü Max da farkı açtığı zaman lastiklerini yönetiyordu."

"Bu yüzden ne olacağını asla bilemeyeceğiz. Fakat iyi bir işti." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sainz, takım arkadaşı ile arasındaki mücadeleyi büyütmedi ve çok küçük bir fark için yarıştıklarını söyledi.

Sainz, "Bugünkü mücadelede çok küçük bir kazanç veya kayıp vardı."

"Bu sprint olduğu için bir puandan bahsediyoruz. Max da yarış boyunca kontrollü göründü. Bu yüzden kaybetmiş değiliz." dedi.

Her iki sürücü de mücadele edip etmeme kararının takım patronu Mattia Binotto'ya bağlı olduğunu açıkladı.

Leclerc, "Hangi kurallar altında mücadele edebileceğimizi bilmiyorum. Karar verecek olan bizler değiliz. Bu Mattia olacak." dedi.

Sainz ise şunları ekledi: "Mattia ve takım karar verecek ancak çok büyük bir kayıp vermedik ve Max da paniklemiş gibi görünmedi."

"Fakat stintin başında ve sonunda yakın kaldığımıza emin olmalıyız. Bence yarın için yapmamız gereken bu."

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