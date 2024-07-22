Leclerc: "Ferrari sorunları biliyor fakat çözümlere sahip değil"

Ferrari, zıplama sorunlarını çözmek için son haftalarda önemli testler yaptı ve bu hafta sonu Macaristan'a yeni bir taban getirdi.

Macaristan'da dördüncü tamamladığı yarışın ardından konuşan Leclerc, mevcut durumu geçen yıla benzettiğini fakat bu sefer ellerinde sorunları çözecek "çözümler" olmadığını dile getirdi.

Leclerc şöyle dedi: "Geçen yıl da aynı şeyi yapıyorduk, net veriler elde ediyorduk. Fakat geçen yıl elimizde çözümler vardı."

"Bence bugün böyle bir durum maalesef yok. Bu yüzden çok da farklı bir konumdayız."

"Şu an yaşadığımız sorunları çözmek için araca koyacak bir şeyimiz yok."

"Bunu söylediğim için üzgünüm ama sanırım bizi geliştirebilecek şeylere sahip olmak için daha fazla zamana ihtiyacımız olacak."

Leclerc, hafta sonundan maksimumu aldığı görüşünde.

"Bence podyuma çıkabilirdik çünkü hızlıydık."

"Aynı zamanda Budapeşte'de olduğumuzu unutmamalıyız: bu pistte geçiş yapmak çok zor."

"Yani mevcut şartlarda bugün yaptığımızdan çok daha fazlasını yapabileceğimizi sanmıyorum."

"İyi yönettiğimiz bir yarıştı, son bölüm daha zor olsa da durumu iyi yönettik."

"Dördüncülük istediğimiz sonuç değil ve elbette önümüzde yapmamız gereken çok iş var fakat beklediğimizden daha iyi durumdaydık."