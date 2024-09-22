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Formula 1 Singapur GP

Leclerc: "Ferrari, Singapur'da Q3'e soğuk lastiklerle çıkarak ilk çizgiyi çöpe attı"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Singapur'daki son sıralama turunda pitten çıkar çıkmaz “her şeyin ters gittiğini” söyledi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari'nin Singapur Grand Prix'si sıralama turlarının son bölümündeki lastik sıcaklıklarıyla “her şeyi çöpe attığını” ve lastiklerin ısınmaması nedeniyle griddeki ikinciliğini kaybettiğini belirtti.

Monakolu pilot, Ferrari'nin aniden hızını kaybetmiş gibi göründüğü zorlu 3. antrenman seansının ardından aracına olan güveninin tazelendiğini, çünkü sıralama turlarındaki soğuk havanın İtalyan takımının işine yaradığını söyledi.

Ancak Leclerc, takım arkadaşı Carlos Sainz'ın geçirdiği kazanın neden olduğu kırmızı bayrağın ardından kritik Q3 seansının sonunda sadece 1:30.119’luk bir tur atabildi.

Sadece yedincilik için yeterli olan bu turunun silinmesi, dokuzuncu başlayacağı ve Ferrari'nin Marina Bay'de 2019'a kadar uzanan art arda pole pozisyonu serisini sona erdireceği anlamına geliyor.

Leclerc, son Q3 turuna çıkmadan önce ön lastiklerin battaniyelerden çok soğuk çıktığını ve bu durumun, pole pozisyonu için Lando Norris ve ilk çizgi için Max Verstappen ile mücadele etme şansını engellediğini söyledi.

Leclerc, “Q1, Q2 iyi gidiyordu, ters giden 3. antrenman seansından sonra tekrar umutlanmıştım.” “Ama sonra Q3'te pitten çıktım ve ön lastikler çok daha soğuktu.”

“Tüm hafta sonu boyunca Monako kadar önemli olduğunu bildiğimiz sıralama turlarındaki bu tek tura ulaşmak için çok fazla hazırlık yaptık ve pitten çıktığımızda ön lastiklerimiz çok soğuktu. Bu da tüm hafta sonumuzu çok kötü bir duruma soktu.”

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Henüz sorunun ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama gerçek şu ki tura iki soğuk ön lastikle başladık, 1. virajda kilitlendik ve hepsi buydu. Hiçbir zaman istediğim ön tutuşa sahip olamadım.”

“3. antrenmandan sonra bile güçlü bir sıralama turları seansı çıkarmayı bekliyorduk ve Q1 ve Q2'de iyi bir şeyler yapabilecek hızda olduğumuzu doğruladık. Ardından Q3 lastik sıcaklığı sorunuyla her şeyi çöpe attık. Bunu araştırmamız gerekiyor.” dedi.

Leclerc'e pitten çıkarken yarış mühendisi Bryan Bozzi tarafından ön lastiklerin “biraz soğuk” olduğu söylendi ve bu da açığı kapatmak için çıkış turunda biraz daha zorlamasına neden oldu.

Leclerc, hızlı turunun başlangıcında, turunun silinmesine neden olan 2. virajdaki “kerb”ün üzerine çıktı. Ardından telsizden neden “başlangıçta önlerde eksi 10” olduğunu sordu.

Monakolu pilot daha sonra direksiyonunda gösterilen sıcaklık deltasının bu olup olmadığını açıklamadı.

Leclerc, “Rakamların detayına girmeyeceğim, tam olarak bu değil.”

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Bundan daha fazlası vardı. Yapacak bir şey yoktu. Bence iyi bir yerdeydik, rekabetçiydik, ayrıca iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.”

“Ama benim çıkışımda, pitin dışında sıcaklıklarla ne olduğunu bilmiyorum, çünkü o andan itibaren her şey ters gitti.” dedi.

Sıcaklık sorunları olmasaydı ne beklediği sorulduğunda Leclerc sadece “Belki ikincilik.” demekle yetindi.

Ferrari takım müdürü Fred Vasseur, Sky İtalya’ya yaptığı açıklamada Leclerc'in görüşlerine katılmadığını, öndeki araçların yavaş çıktığını ve Leclerc’in pit yolundan çıkarken lastik sıcaklığını kaybettiğini söyledi.

Vasseur, “Bu konuyu Charles ile görüşmem gerekiyor çünkü bence turu doğru sıcaklıkta açtı.”

“Ancak kimse turu açmak ve pistte ilk olmak istemediği için hepimiz pit yolunda, garajda biraz daha bekledik ve bu aşamada lastiklerde biraz sıcaklık kaybettik.”

“Ama o biraz daha zorladı ve tur başlamadan önce doğru hedefe geri döndü.” dedi.

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