Leclerc: "Ferrari şimdiden 2023 için ilerleme kaydetti"

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Leclerc, 2022 sezonuna ilk 3 yarışta 2 galibiyet ve bir ikincilik alarak çok güçlü başlangıç yapmış, uzun süre şampiyonluk mücadelesinin içerisinde yer almıştı. Ancak sezon ilerledikçe Ferrari hem dayanıklılık hem de performans açısından ana rakibi Red Bull'un gerisine düşünce, doğal olarak Leclerc de Verstappen'in gerisine düştü ve sonunda Verstappen şampiyon oldu.

Son yarış galibiyetini Temmuz ayındaki Avusturya'da kazanan Leclerc, son yarışlarda yaşadıkları sorunlara rağmen Brezilya'da daha iyi olmayı umduğunu söyledi.

Leclerc, "(Meksika'dan) Daha kötü olduğumuzu hayal edemiyorum. Ancak evet, burada motor performansı açısından Meksika'ya göre daha iyi olacağımızdan oldukça eminim çünkü orada rakım nedeniyle muhtemelen mükemmel dengeyi bulamadık ve bu durum bize yardımcı olmadı. Bu ikisinin birleşimiyle, çok zorlandık ancak burada daha iyi olacağımızdan eminim."

"Orada genel olarak yarış, aynı zamanda sıralamalar için muhtemelen biraz fazla agresif yaklaşım sergiledim ve bu yardımcı olmadı. Ancak burada işlerin daha iyi olmasını bekliyorum."

"Çok fazla analiz yaptık. Meksika'da her şeyde ince ayarları tutturamadığımıza inanıyorum. Tüm sorunlara bu neden oldu. Çok fazla detaya girmeyeceğim ancak aracı sürmek çok zorluydu ve açıkçası bu durumda araç içerisinde güveninizi kaybediyorsunuz, bu durumda orada burada küçük küçük zaman kaybediyorsunuz. Bu durum, daha çok mücadele etmemize neden oluyor." dedi.

Leclerc, bazı pilotların aksine Sprint hafta sonunda, özellikle Cuma günleri aksiyon olduğu için keyif aldığını söyledi.

Leclerc, "Özellikle Cuma günlerini seviyorum çünkü normalde Cuma günleri biraz sıkıcı oluyor. Normal yarış hafta sonunda Cuma günü birinci ve ikinci antrenman seansında çok fazla tur atıyorsunuz ancak Sprint hafta sonunda doğrudan birinci antrenmanda hazır olmanız lazım çünkü ardından doğrudan sıralamalar geliyor ve bundan keyif alıyorum." dedi.

Leclerc, bu sene yaşadıkları deneyimlerin ardından şimdiden ilerleme kaydetmeye başladıklarını, özellikle strateji ve iletişim alanlarında ders çıkardıklarını söyledi.

Leclerc, "Strateji ve iletişim konusunda ders çıkardım. Zaman yönetimi açısından iyileştiğimizi düşünüyorum. Daha yapmamız gereken çok şey var ancak doğru yönde ilerlediğimizi gösteren bazı işaretler var. Ancak artık bunu göstermek için her şeyi bir araya getirmemiz lazım." dedi.

Leclerc, şampiyonluk mücadelesinin kendisini bireysel olarak daha iyi hale getirdiğini düşünüyor.

Leclerc, "Çok faydası oldu. Her zaman her sene daha fazla öğrenirsiniz ve ben de çok şey öğrendim. Yinelemem gerekirse, iletişim ve strateji konusunda, özellikle sezonun son bölümünde ilerleme kaydettik. İleri yönde iyi adım attık ancak zorlamaya devam etmeliyiz." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Leclerc, bu sezon yaptığı birkaç hataya rağmen genel olarak geçirdiği sezondan, özellikle de istikrarından mutlu olduğunu ifade etti.

"Evet, mutluyum. Tabii ki hatalarım konusunda her zaman ben sesimi çıkardım. Bu sene özellikle pahalıya mal olan ve puanlar kaybettiğim iki yarış oldu. Diğer taraftan, sezonumdan mutluyum. Gerçekten iyi bir sezondu. Geçen sene, özellikle sezonun ikinci yarısında çok zorlanmıştım. Bu sene birkaç şeyi değiştirdim ve bu sayede daha iyi iş çıkardım."

"Max ve Red Bull, bu sezon neredeyse hatasız bir sene geçirdi ve inanılmaz bir iş çıkardılar ve tamamen şampiyonluğu kazanmayı hak ettiler. Biz onlarla mücadele edebilecek kadar iyi bir sezon geçiremedik. Performansımız muhtemelen vardı ancak çok fazla hata vardı, güvenilirlik, strateji ve aynı zamanda hatalarım bir miktar puana mal oldu. Ve bu konuda daha iyi olmamız gerekiyor. Ancak evet, Max iyi iş çıkardı."

"Hatalarınızdan ders çıkararak bunu başarırsınız. Esas şey bu. Ancak aynı zamanda iyi yarışlar çıkararak bir ritm tutturmanızın da yardımcı olduğunu düşünüyorum. Sezon içerisinde çok zorlandığımız bir dönem oldu. Böyle zamanlarda insanları daha fazlasını yapması konusunda zorluyorsunuz ve o zamanlarda hatalar yapıyorsunuz. Bu konuda gereken dersleri çıkardığımızı ve gelecek sene bu konuda ilerleyeceğimizi düşünüyorum."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc, bu sezon 9 kez pole pozisyonunu kazansa da ancak 3 yarıştan zaferle ayrılabildi. Ferrari pilotu, bu durumu yönetmenin pek kolay olmadığını kabul ediyor.

"Açıkçası bu baş etme açısından en kolay şey değil. Ancak diğer taraftan, kendinize karşı dürüst olmalı ve elinizdeki paketten maksimumu almalısınız. Şu anda yarışlarda zorlanıyoruz ya da en azından Red Bull, bizim bulamadığımız bir konuda yarışlarda ileri adım atı gibi. Buna bakıyoruz ve sıradaki adımı çok yakında bulmayı umuyoruz."

Leclerc, bir kez daha sezonu ikinci sırada tamamlamaktansa gelecek sezon için değerli dersler çıkarmanın daha önemli olacağını vurguladı.

"Tekrarlamam gerekirse, (ikincilik) önceliğim değil. Son iki yarışta her şeyi mükemmel yaparsak, bu sonuç gelecek ancak önceliğim son yarışlarda takım olarak gelişmek ve gelecek sene Max ve Red Bull'la dünya şampiyonluğu için mücadele etmek olacak. Benim için en önemlisi, mümkün olan en kısa sürede dünya şampiyonluğu mücadelesi verip şampiyon olmak. İkincilik, üçüncülükten daha iyidir ancak dürüst olmak gerekirse bunu pek önemsemiyorum."

"Lewis ve Mercedes, Red Bull ve Ferrari'nin eşit bir şekilde şampiyonluk için mücadele ettiklerini görmek isterim. Bu harika olur."