Leclerc: "Ferrari, sezonun son yarışlarını stratejik problemleri çözmek için kullanabilir"

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Leclerc'in Max Verstappen karşısında şampiyon olma şansı matematiksel anlamda devam ediyor ancak gerçekçi olarak bakıldığında, şampiyonluk savaşının sonraki iki yarışta bitmesi oldukça muhtemel.

Fakat Leclerc, şampiyonluğu kaybetmesinin ardından sezonun kalan yarışlarının "boşa gitmeyeceğini" çünkü Ferrari'nin bu yarışları, zayıf olduğu alanlara odaklanarak geçirebileceğini düşünüyor.

Leclerc'e göre Ferrari, kalan yarışları bu yıl zayıf kaldıkları strateji alanına odaklanmak için kullanabilir.

Bu nedenle Singapur Grand Prix'sinde galibiyeti kaybettikleri için hayal kırıklığına uğramış olsa da, Ferrari'nin doğru zamanda pit stop yaptığını, bundan ötürü de memnun olduğunu söylüyor.

Leclerc, "Bu son birkaç yarışı, özellikle yarışın gidişatını yönetme konusunda daha iyi olmak kullanmak istiyoruz. Bu hafta sonu ileriye doğru iyi bir adım attık."

"Öne doğru başka adımlar daha atmamız gerekiyor. Son yarış, doğru yönde atılmış iyi bir adımdı, bu yüzden mutluyum ama ikincilikten dolayı da hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, takımının Sergio Perez'e karşı agresif olmaya çalışarak harika bir iş çıkardığını düşünüyor.

"Doğru kararlar verdiğimize inanıyorum."

"Pistin tamamının kurumadığı bir noktada kuru zemin lastiklerine geçen ilk isimler arasındaydık ve bu seçim Perez'i pit yapmaya zorladı."

"Bunu yaparak yarışın kaderini değiştirmeye çalıştık."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Leclerc'in ikinci ve Carlos Sainz'in üçüncü olduğu Singapur GP'si, Mayıs ayındaki Miami GP'den bu yana Ferrari'nin iki pilotuyla birden podyuma çıktığı ilk yarıştı.

Sainz, takımın bu yıl yaptığı hatalardan çok şey öğrendiğini ve önümüzdeki birkaç haftalık süreçte bu süreci devam ettirebileceğini düşünüyor.

İspanyol pilot, "Yarışın her ikimiz için de iyi geçtiğini görmek güzel. Hâlâ geliştirmemiz ve daha iyi yapmamız gerektiğine inandığım şeyler var ama takım ileriye doğru büyük adımlar atıyor."

"Sürekli bir şeyler öğreniyoruz. Charles'ın da dediği gibi, bu son beş yarış ya da altı yarış gelecek yıl ön sıralarda yer almak adına bizim için iyi bir hazırlık süreci olacak."

"Açıkça görülüyor ki araç iyi, sürücüler iyi ve mücadelenin içindeyiz Sadece pratikte gelişmeye devam etmemiz ve fırsat bulduğumuzda bunları değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.