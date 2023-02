Leclerc: "Ferrari, sezon başlangıcında pilotlarına eşit fırsat vererek doğru olanı yapıyor"

Haberi dinle

Ferrari, takım patronunu değiştirse de, pilot stratejisinde herhangi bir değişikliğe gitmeme kararı almış durumda.

Yeni sezonda hem Carlos Sainz hem de Charles Leclerc, sezona eşit fırsatlarla başlayacak ve eğer bir pilot, sezonun bir noktasında öne çıkarsa, takım onu destekleyecek.

Bazıları direkt Leclerc'e odaklanılmasını istese de, Monakolu pilot bu görüşe katılmıyor.

Leclerc, bugünkü lansman sonrası verdiği demeçte Vasseur'ün sözleriyle ilgili şöyle dedi: "Bu felsefeye (Eşit fırsat verilmesine) tamamen katılıyorum."

"Bir yıla böyle başlamanız gerekiyor. Bence Carlos ve benim için en önemli şey, sezonun ilk bölümünde mümkün olan en iyi işi yapmak adına tamamen motive olmak."

"En iyi performansımızı gösterebilmek adına birbirimizi zorlamalıyız."

Carlos Sainz, Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"Bir noktada, bir sürücü açık şekilde şampiyonluğu kazanmak için mücadele ediyorsa, o zaman takımın şampiyonluk için mücadele eden sürücünün en iyi koşullarda olmasını sağlamak adına elinden geleni yapacağına eminim."

"Fakat bunu daha sonra konuşacağız."

Leclerc, Sainz ile arasının hiç olmadığı kadar iyi olduğunu da ekledi.

"İlişkimizin her zaman harika olduğunu düşünüyorum. Elbette her şey her zaman daha iyi olabilir ama bundan daha iyi nasıl olabiliriz bilmiyorum. Gerçekten çok iyi anlaşıyoruz."

"Geçmişte birçok kez söylediğim gibi, pist dışında da golf, padel ve satranç gibi pek çok ortak tutkumuz var."

"İyi vakit geçiriyoruz. Ne zaman birlikte olsak, gerçekten iyi anlaşıyoruz."

"Tabii ki ister pistte ister pist dışında padel oynarken olsun, aramızda hep bir rekabet var. Fakat bu sağlıklı bir rekabet ve bence bizi ileri taşıyor."

"Yani aramızdaki ilişki harika." dedi.