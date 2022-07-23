Leclerc: "Ferrari, Q3'teki ilk denemede takım taktiklerini yanlış uyguladı"

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Sainz, Avusturya'da yaşadığı motor sorunun ardından Fransa Grand Prix'si için yeni bir motora geçmek zorunda kaldı ve bundan ötürü yarışa en geriden başlayacak.

Ferrari buna rağmen Sainz'ı sıralama turlarının son bölümüne kadar taşıdı ve İspanyol pilot, bu sayede takım arkadaşına hava koridoru vererek, Monakolu pilotun düzlükte zaman kazanmasını sağladı.

Q3'teki ilk denemede işler yolunda gitmemiş gibi göründü ve Max Verstappen ile Leclerc arasında sadece 0.008 saniye vardı. Ancak ikinci denemede Leclerc, Sainz'ın hava koridorundan en iyi şekilde faydalandı ve pole pozisyonunu kazandı.

Sıralama turlarının ardından bu konuya değinen Leclerc, ”İlk turda 8. ve 9. virajda biraz fazla yakındık ve bu yüzden orada biraz vakit kaybettim. Bu yüzden de mümkün olan en iyi şekilde süremedim."

"İkinci denemede buna göre hareket ettik ve her şey daha iyiydi, bu da pole pozisyonunu getiren turu çıkarmamızı sağladı."

"İletişim anlamında iyi bir iş çıkardık. Carlos'un bana yardım etmesi harikaydı.” dedi.

Ferrari'nin üçüncü bölümden önce bu tarz bir taktik uygulayıp uygulamadığı sorulduğunda Leclerc, "Hayır, aslında üçüncü antrenmandan önce herhangi bir deneme yapmadık."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

“Bundan ötürü bence üçüncü bölümdeki ilk turla ikinci tur arasında iyi bir iş çıkardık. Bu sayede doğru yönde iyi bir adım attık." dedi.

Sainz, sıralama turlarının son bölümüne kalma amacının Leclerc'e hava koridoru vermek olduğunu doğruladı.

Sainz, ”Hedef, Charles'a iki kez hava koridoru vermek için Q3'e ulaşmaktı. Yani bütün hafta sonu için plan buydu."

“İyi bir hava koridorunu nasıl vereceğimi biliyorum çünkü bir hava koridorundan 0.2-0.3 saniye kazanmak istiyorsam sıralama turlarında neye ihtiyacım olduğunu biliyorum." dedi.

Leclerc ise bu konuda, "Carlos'un eninde sonunda önümden çıkacağını biliyordum ama ne zaman yavaşlayacağını bilmiyorum. Carlos mükemmel şekilde değerlendirdi ve doğru anda pistten çıktı." dedi.

Verstappen, Leclerc'in 0.304s gerisinde kaldığı sıralama turlarının ardından böyle bir taktiği kendilerinin düşünmediğini dile getirdi.

”Hayır, ikimiz de mümkün olan en iyi sonucu elde etmeye çalışıyoruz."

"Ferrari için durum biraz farklı çünkü Carlos arkadan başlıyor, bu yüzden yapılması en akıllıca şey buydu ve muhtemelen birimiz arkadan başlamak zorunda kalsaydık biz de bunu yapardık."