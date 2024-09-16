Leclerc: "Ferrari, Piastri'ye kaybettiğimiz pit-stop süresini gözden geçirmeli"

Charles Leclerc Bakü'de pole pozisyonu avantajını korudu ve Piastri'ye karşı altı saniyelik bir fark açtığında galibiyete doğru ilerliyor gibi görünüyordu.

Ancak Leclerc’in avantajı 1,5 saniye gerideki Piastri'den iki tur sonra pite girdiğinde azaldı..

Piastri, sert lastiklerde daha fazla sıcaklık elde ederek DRS aralığına girdi ve 20. turda 1. virajda cesur bir hamle yaparak Leclerc'i geçti.

Leclerc, Ferrari'nin yarış öncesi tahminlerinin erken pit-stop yaparak geçiş yapma stratejisinin daha az etkili olacağını gösterdiğini açıklarken, aradaki farkın ne kadar eridiğine şaşırdığını söyledi.

Leclerc, “Bugün erken pit-stopla geçiş stratejisinin çok zor bir şey olmasını bekliyorduk, çünkü sert zeminde ısınmanın son derece zor olacağını düşündük.”

“Henüz bir açıklamam yok çünkü ayrıntılara bakmadım.”

“Ama farkın altı saniyeden bir buçuk saniyeye nasıl düştüğünü incelememiz gerekiyor çünkü bu kesinlikle beklediğimiz bir şey değildi. Ve bu çok fazla.”

“Erken pit-stop yaparak geçiş stratejisinin daha güçlü olduğu pistler için bile dört buçuk ya da dört saniye çok fazla tur zamanı kaybı, ki bu tur zamanını neden ve nerede kaybettiğimizi tam olarak bilmiyorum.”

“Dolayısıyla bunu analiz etmemiz gerekecek. Ancak bu kadar tur zamanı kaybı söz konusuysa, bunun açık olacağını düşünüyorum.”

“Ve sert lastiklerle bizden çok daha iyi ısınıp ısınmadıklarını ya da başka bir yerde kaybedip kaybetmediğimizi çok hızlı bir şekilde göreceğiz.” dedi.

Ferrari'nin pit stop zamanlaması Leclerc'i engelledi

Leclerc, Ferrari'nin rehavete kapılmaması ve McLaren'a karşı daha sağlıklı bir marj elde etmek için bir tur önce pite girmesi gerektiğini kabul etti.

Yarışı ile ilgili stratejik açıdan değiştireceği tek şeyin ne olabileceği sorulduğunda Leclerc şu yanıtı verdi: “Bir tur önce pit-stop yapardım.”

“Sanırım hepsi bu, Oscar'la aramızdaki farkı korumaya çalışmak ve böyle bir pistte lastikleri ısıtırken o baskıyı yaşamamak. Bu asla içinde olmak isteyeceğiniz bir pozisyon değil.”

“Ama yine de yarıştan sonra bir şeyleri değiştirmek her zaman çok kolaydır. Ve bugün, Oscar ve McLaren benden ve Ferrari'den daha iyi bir iş çıkardı. Ve kazanmayı hak ettiler.”