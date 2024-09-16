Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Azerbaycan GP

Leclerc: "Ferrari, Piastri'ye kaybettiğimiz pit-stop süresini gözden geçirmeli"

Charles Leclerc, Ferrari'nin Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde pitte Oscar Piastri'ye hayati zaman kaybetmesine neden olan koşulları gözden geçirmesi gerektiğinde ısrar etti.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Charles Leclerc Bakü'de pole pozisyonu avantajını korudu ve Piastri'ye karşı altı saniyelik bir fark açtığında galibiyete doğru ilerliyor gibi görünüyordu.

Ancak Leclerc’in avantajı 1,5 saniye gerideki Piastri'den iki tur sonra pite girdiğinde azaldı..

Piastri, sert lastiklerde daha fazla sıcaklık elde ederek DRS aralığına girdi ve 20. turda 1. virajda cesur bir hamle yaparak Leclerc'i geçti.

Leclerc, Ferrari'nin yarış öncesi tahminlerinin erken pit-stop yaparak geçiş yapma stratejisinin daha az etkili olacağını gösterdiğini açıklarken, aradaki farkın ne kadar eridiğine şaşırdığını söyledi.

Leclerc, “Bugün erken pit-stopla geçiş stratejisinin çok zor bir şey olmasını bekliyorduk, çünkü sert zeminde ısınmanın son derece zor olacağını düşündük.”

“Henüz bir açıklamam yok çünkü ayrıntılara bakmadım.”

“Ama farkın altı saniyeden bir buçuk saniyeye nasıl düştüğünü incelememiz gerekiyor çünkü bu kesinlikle beklediğimiz bir şey değildi. Ve bu çok fazla.”

“Erken pit-stop yaparak geçiş stratejisinin daha güçlü olduğu pistler için bile dört buçuk ya da dört saniye çok fazla tur zamanı kaybı, ki bu tur zamanını neden ve nerede kaybettiğimizi tam olarak bilmiyorum.”

“Dolayısıyla bunu analiz etmemiz gerekecek. Ancak bu kadar tur zamanı kaybı söz konusuysa, bunun açık olacağını düşünüyorum.”

“Ve sert lastiklerle bizden çok daha iyi ısınıp ısınmadıklarını ya da başka bir yerde kaybedip kaybetmediğimizi çok hızlı bir şekilde göreceğiz.” dedi.

Ferrari'nin pit stop zamanlaması Leclerc'i engelledi

Leclerc, Ferrari'nin rehavete kapılmaması ve McLaren'a karşı daha sağlıklı bir marj elde etmek için bir tur önce pite girmesi gerektiğini kabul etti.

Yarışı ile ilgili stratejik açıdan değiştireceği tek şeyin ne olabileceği sorulduğunda Leclerc şu yanıtı verdi: “Bir tur önce pit-stop yapardım.”

“Sanırım hepsi bu, Oscar'la aramızdaki farkı korumaya çalışmak ve böyle bir pistte lastikleri ısıtırken o baskıyı yaşamamak. Bu asla içinde olmak isteyeceğiniz bir pozisyon değil.”

“Ama yine de yarıştan sonra bir şeyleri değiştirmek her zaman çok kolaydır. Ve bugün, Oscar ve McLaren benden ve Ferrari'den daha iyi bir iş çıkardı. Ve kazanmayı hak ettiler.”

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, on the podium

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Bahreyn, takvim değişikliğine rağmen 2025 F1 sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapacak

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Horner: "Red Bull'un McLaren'ı kovalaması F1 şampiyonluk mücadelesinin 'dinamiğini değiştiriyor'"

Horner: "Red Bull'un McLaren'ı kovalaması F1 şampiyonluk mücadelesinin 'dinamiğini değiştiriyor'"

Formula 1
Azerbaycan GP
Horner: "Red Bull'un McLaren'ı kovalaması F1 şampiyonluk mücadelesinin 'dinamiğini değiştiriyor'"
McLaren'ın "mini DRS" sistemi, Bakü'de Piastri'nin Leclerc'i arkada tutmasına yardımcı oldu mu?

McLaren'ın "mini DRS" sistemi, Bakü'de Piastri'nin Leclerc'i arkada tutmasına yardımcı oldu mu?

Formula 1
Azerbaycan GP
McLaren'ın "mini DRS" sistemi, Bakü'de Piastri'nin Leclerc'i arkada tutmasına yardımcı oldu mu?
Bahreyn, takvim değişikliğine rağmen 2025 F1 sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapacak

Bahreyn, takvim değişikliğine rağmen 2025 F1 sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapacak

Formula 1
Bahreyn, takvim değişikliğine rağmen 2025 F1 sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapacak

Son Haberler

Alonso: "Bakü'de tüm grid %100'e yakın bir sürüş sergiledi"

Alonso: "Bakü'de tüm grid %100'e yakın bir sürüş sergiledi"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Alonso: "Bakü'de tüm grid %100'e yakın bir sürüş sergiledi"
Norris: "Ferrari, Red Bull'dan daha büyük bir tehdit"

Norris: "Ferrari, Red Bull'dan daha büyük bir tehdit"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Norris: "Ferrari, Red Bull'dan daha büyük bir tehdit"
Colapinto: "Yarıştan sonra Hamilton ile el sıkışmak, günün en güzel anıydı"

Colapinto: "Yarıştan sonra Hamilton ile el sıkışmak, günün en güzel anıydı"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Colapinto: "Yarıştan sonra Hamilton ile el sıkışmak, günün en güzel anıydı"
Horner: "Red Bull'un McLaren'ı kovalaması F1 şampiyonluk mücadelesinin 'dinamiğini değiştiriyor'"

Horner: "Red Bull'un McLaren'ı kovalaması F1 şampiyonluk mücadelesinin 'dinamiğini değiştiriyor'"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Horner: "Red Bull'un McLaren'ı kovalaması F1 şampiyonluk mücadelesinin 'dinamiğini değiştiriyor'"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye