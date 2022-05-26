Leclerc: "Ferrari, Monako'nun sürprizlerine hazır olmalı"

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Leclerc, geçen pazar günü İspanya'da gerçekleştirilen yarışta Red Bull pilotlarına karşı 15 saniyelik bir fark açmış fakat turbo/MGU-H ünitelerindeki arıza nedeniyle yolda kalmıştı.

Bu, Max Verstappen'in üst üste üçüncü galibiyetine kapı açtı ve Hollandalı pilot da hatasız bir sürüşle galibiyete uzanarak altı puan farkla şampiyona liderliğine yükseldi.

Fakat Ferrari bu sezon düşük hızlarda çok iyi bir görüntü çizdi ve Barselona'nın son sektöründe de en hızlı takımdı. Ferrari, yavaş virajlarla dolu Monako'ya Red Bull'un bu yıl fark yarattığı düzlük hızı çok da önemli olmayacağı için favori olarak gidiyor.

Perşembe günü açıklamalarda bulunan Leclerc, Ferrari'nin her yerde güçlü olabilecek bir paketi olduğunu ancak Monako'nun favorisi olduklarından emin olmadığını ve bazı sürprizler görebileceklerini söyledi.

Leclerc, "Burada favori olup olmadığımızı ben de bilmiyorum."

"Ancak bu yarış özelinde bazı sürprizler olacağını düşünüyorum çünkü geçen yıl gördüğümüz gibi, aracımız sezon boyunca o kadar da rekabetçi değildi ve Monako'ya geldiğimizde, pistteki en güçlü paketlerden birine sahiptik."

"Burada çok rekabetçi olabileceğini düşünmediğimiz fakat bizi şaşırtan bazı takımlar olabilir. Fakat galibiyet için savaşacağımıza oldukça eminim." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc, 2021 Monako GP için pole pozisyonunu elde etmiş ancak seanstaki son turunda yaptığı kazanın ardından aracında epey hasar oluşmuştu. Monakolu pilot, pazar günü piste çıktığında, araçta bazı sorunlar olduğu ortaya çıktı ve yarışa başlayamadı.

2018'den beri F1'de olan Leclerc, şimdiye kadar hiç finiş göremedi ve ayrıca 2017 yılındaki F2 yarışında da yarış dışı kaldı.

Bu ayın başlarında Niki Lauda'nın Ferrari 312B3'üyle gösteri sürüşü yaparken fren diskinin kırılmasıyla spin atan Leclerc, La Rascasse'ta kaza yaptı.

Kısacası Leclerc, şimdiye kadar Monako'da öyle ya da böyle her zaman şanssızdı ya da hatalar yaptı.

Leclerc, Monako'ya gelirken, bu pistteki tüm bu durumun aklında olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Hayır, bunları hiç düşünmüyorum."

"Genel anlamda en şanslı olduğum pist değildi ama hayat böyledir ve böyle şeyler olabilir. Baktığınızda bazen işler istediğiniz gibi gitmez ve bu, motor sporlarının bir parçasıdır. Umarım bu yıl durum değişir."

"Orada 2022'nin ilk birkaç yarışında kullandığım yaklaşımı takip edeceğim. Çünkü şimdiye kadar başarılı oldu ve umarım burada da başarılı olur."