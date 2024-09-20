Leclerc: "Ferrari, McLaren'ın 'tartışmalı' arka kanadıyla ulaştığı hıza hazırlıksız yakalandı"

Charles Leclerc, Ferrari'nin Azerbaycan Grand Prix'sinde McLaren'ın düzlük hızından şaşkına döndüğünü belirterek, rakibinin esnek arka kanadını "tartışmalı" bir tasarım olarak nitelendirdi.

Monakolu pilot, geçtiğimiz hafta sonu Bakü'de zafer için Oscar Piastri ile yarış boyu süren bir mücadeleye girmiş, ancak arka lastiklerinin aşınmasıyla zafere sadece birkaç tur kala umutları suya düşmüştü.

Zafere mâl olan faktörler üzerine düşünen Leclerc, en önemlilerinden birinin liderliği Piastri'ye kaptırdıktan sonra kendisinin ve Ferrari'nin, McLaren'ın son hızının -özellikle de DRS açık değilken- bu kadar yüksek olacağını hiç tahmin etmemiş olmaları olduğunu söylüyor.

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Bu nedenle Leclerc, Piastri 20. turda kritik geçişini yaptığında ön sırayı agresif bir şekilde savunmayı tercih etmedi.

Leclerc, “Yani iyi bir hamleydi.”

“Ancak dediğim gibi onu içeriden giderken gördüğümde orada olduğunu biliyordum. Geçmesi için bir fırsat olduğunu biliyordum ama bunun için endişelenmedim.”

“Liderliği alabileceğini biliyordum ama aynı zamanda lastiklerin ısınmasının başında olduğumu da biliyordum ve onları zorlamak istemedim, bu yüzden ne kadar savunmacı olacağım açısından aptalca davranmaya başlamak istemedim.”

“Ancak yanılmışım çünkü açıkçası düzlük hızı gerçekten çok güçlüydü ve ondan sonra bir daha geçme fırsatım olmadı.”

Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Ataklarda daha iyi yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum. Savunmada daha iyi bir iş çıkarabilirdim. Ancak yine de ondan sonra düzlüklerde ne kadar hızlı olduklarını bilmiyordum.” dedi.

McLaren'ın arka kanadının Bakü yarışındaki davranışına ilişkin büyük bir merakın olduğu bu dönemde Leclerc de Piastri'nin düzlük hızına tekrar tekrar atıfta bulundu.

Arkaya bakan araç içi kameralar tarafından ortaya çıkarıldığı üzere, McLaren arka kanadının üst parçası düzlüklerde geriye doğru esniyor ve sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olmak için yuva boşluğunu açıyor gibi görünüyordu. Bu tasarım, kısa sürede 'mini DRS' olarak adlandırıldı.

Tasarım, esnek gövde parçalarının sınırlarının ne olduğu konusunda daha iyi anlamak isteyen bazı rakip takımların bu tasarımla ilgili açıklama talep etmesine neden oldu.

Singapur GP'si öncesinde FIA, herhangi bir yanıt vermesi gerekip gerekmediğine karar vermek için Bakü'de kanatla ilgili elde ettiği kanıtları incelediğini söyledi.

Ferrari takım müdürü Fred Vasseur'ün konuyla ilgili bazı güçlü görüşleri olduğu ve Cuma günü Singapur GP'sinde resmi bir FIA basın toplantısında konuşacağı anlaşılıyor.

Leclerc'in kendisi de takımın konuyu kendi içinde tartıştığını, ancak bu konuya fazla girmek istemediğini söyledi.

Kanatla ilgili düşünceleri sorulduğunda “Evet, kesinlikle daha önce yaptığımız bir diyalog var.”

“Yani, sanırım Fred bu konuyu biraz daha detaylandıracak, ama bana söylenenlere göre, en hafif tabirle tartışmalı bir konu. Yani, evet. Bunu burada bırakacağım ve Fred'in bu konuda biraz daha yorum yapmasına izin vereceğim.” dedi.