Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
FP3:
02 Saat
:
42 Dakika
:
03 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Leclerc: "Ferrari, lastiklerle ilgili 'tuhaf' duruma yanıt bulmalı"

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Ferrari, lastiklerle ilgili 'tuhaf' duruma yanıt bulmalı"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Ağu 2020 05:31

Charles Leclerc, Ferrari'nin Silverstone'da orta lastikle rakiplerinden daha fazla zorlanmasıyla ilgili "tuhaf" duruma yanıt bulması gerektiğini söyledi.

Çoğu sürücü, orta ve yumuşak lastikle benzer zamanlar yapabildiklerini söylediler. Bu, stratejik açıdan önemli bir durum çünkü sürücüler sıralama turlarında yumuşak lastiklerden uzak durarak son bölüme orta lastiklerle kalmaya çalışacaklar.

Ancak Ferrari, aracının orta lastiklerle olan performansının o kadar da iyi olmadığını gördü. Ferrari, eğer soruna bir çözüm bulamazsa ikinci bölümde sorun yaşayabilir ve yumuşak lastiklerle son bölüme kalmak zorunda kalabilir. Bu da yarışın başında yumuşak lastikleri kullanmak zorunda kalacakları anlamına geliyor.

İkinci antrenmanda yedinci olan Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse geçen Cuma gününden biraz daha zordu. Bu lastikleri biraz daha anlayabilmek adına çok çalışıyoruz. Orta ve yumuşak arasında oldukça büyük bir yol tutuş farkı vardı ve bu, diğerleri için geçerli değil. Bu yüzden neden orta lastiklerle çok yavaş olduğumuzu anlamalıyız."

“Bugün bizim için biraz garip olan şey bu, çünkü normalde daha yumuşak lastikleri kullanmakta zorlanıyoruz. Ama bugün biraz farklıydı ve orta lastiği kullanmakta diğerlerinden daha fazla zorlandık. Orta lastikten yumuşağa oldukça büyük bir adım attık." dedi.

Leclerc, geçen hafta sonu yaşanan sorunların ardından Pirelli'nin zorunlu kıldığı yüksek lastik basınçlarını ise şöyle yorumladı: "Değişen pek fazla şey olmadı. Açıkçası lastik basıncı herkes için değişti. Şimdi durumu anlamamız gerekiyor."

“Aracın dengesi gerçekten çok iyi hissettiriyor, sadece genel performansı yeterince iyi değil, ki dürüst olmak gerekirse şu an için bu konuyla ilgili hiçbir cevaba sahip değildim."

“Bence orta lastiklerle olan performans eksikliği, en çok çalışmamız gereken yer çünkü önemli olacak. Sanırım pek çok kişi son bölüme orta lastiklerle geçmeye çalışacak ve bir şansımız olması için bu lastiklerle rekabetçi olmamız gerekiyor. Bu yüzden  çalışmaya devam etmeliyiz."

"Yarın sıralama turlarında kimin hangi lastiği seçeceğini göreceğiz ve bence pek çok farklı stratejiyle ilginç bir yarış olacak. Eğer bir kumar oynarsak karşılığını alıp almayacağımızı göreceğiz."

Mercedes ve F1, Concorde Anlaşması konusunda anlaşmazlık yaşıyor

Önceki haber

Mercedes ve F1, Concorde Anlaşması konusunda anlaşmazlık yaşıyor

Sonraki haber

Ferrari'den sonra Renault ve McLaren da FIA'nın Racing Point kararına itiraz ediyor!

Ferrari'den sonra Renault ve McLaren da FIA'nın Racing Point kararına itiraz ediyor!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Geleceğimle ilgili kararı verdim ve bunun doğru olup olmadığını göreceğiz!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
24dk

Vettel: "Geleceğimle ilgili kararı verdim ve bunun doğru olup olmadığını göreceğiz!"

Ricciardo: "Renault'nun temposu gerçek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
40dk

Ricciardo: "Renault'nun temposu gerçek"

Leclerc: "Ferrari, lastiklerle ilgili 'tuhaf' duruma yanıt bulmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Leclerc: "Ferrari, lastiklerle ilgili 'tuhaf' duruma yanıt bulmalı"

Mercedes ve F1, Concorde Anlaşması konusunda anlaşmazlık yaşıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes ve F1, Concorde Anlaşması konusunda anlaşmazlık yaşıyor

7-9 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

7-9 Ağustos Yarış Programı

Ferrari'den sonra Renault ve McLaren da FIA'nın Racing Point kararına itiraz ediyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Ferrari'den sonra Renault ve McLaren da FIA'nın Racing Point kararına itiraz ediyor!

70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Vettel yolda kaldı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Vettel yolda kaldı!

Ferrari, FIA'nın Racing Point'le ilgili kararına itiraz etme niyetini doğruladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, FIA'nın Racing Point'le ilgili kararına itiraz etme niyetini doğruladı!

Son Haberler

Racing Point kararı sonucu hakaretler havada uçuşuyor
F1 Formula 1 / Son dakika
1dk

Racing Point kararı sonucu hakaretler havada uçuşuyor

Vettel: "Geleceğimle ilgili kararı verdim ve bunun doğru olup olmadığını göreceğiz!"
F1 Formula 1 / Son dakika
24dk

Vettel: "Geleceğimle ilgili kararı verdim ve bunun doğru olup olmadığını göreceğiz!"

Ricciardo: "Renault'nun temposu gerçek"
F1 Formula 1 / Son dakika
40dk

Ricciardo: "Renault'nun temposu gerçek"

Ferrari'den sonra Renault ve McLaren da FIA'nın Racing Point kararına itiraz ediyor!
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Ferrari'den sonra Renault ve McLaren da FIA'nın Racing Point kararına itiraz ediyor!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Geleceğimle ilgili kararı verdim ve bunun doğru olup olmadığını göreceğiz!"

24dk
2
Formula 1

Ricciardo: "Renault'nun temposu gerçek"

40dk
3
Formula 1

Leclerc: "Ferrari, lastiklerle ilgili 'tuhaf' duruma yanıt bulmalı"

1s
4
Formula 1

Mercedes ve F1, Concorde Anlaşması konusunda anlaşmazlık yaşıyor

5
GENEL

7-9 Ağustos Yarış Programı

Son Videolar

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi? 07:03
Formula 1

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi?

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:54
Formula 1

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar 03:45
Formula 1

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu? 09:12
Formula 1

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu?

Son Haberler

Racing Point kararı sonucu hakaretler havada uçuşuyor
F1

Racing Point kararı sonucu hakaretler havada uçuşuyor

Vettel: "Geleceğimle ilgili kararı verdim ve bunun doğru olup olmadığını göreceğiz!"
F1

Vettel: "Geleceğimle ilgili kararı verdim ve bunun doğru olup olmadığını göreceğiz!"

Ricciardo: "Renault'nun temposu gerçek"
F1

Ricciardo: "Renault'nun temposu gerçek"

Ferrari'den sonra Renault ve McLaren da FIA'nın Racing Point kararına itiraz ediyor!
F1

Ferrari'den sonra Renault ve McLaren da FIA'nın Racing Point kararına itiraz ediyor!

Leclerc: "Ferrari, lastiklerle ilgili 'tuhaf' duruma yanıt bulmalı"
F1

Leclerc: "Ferrari, lastiklerle ilgili 'tuhaf' duruma yanıt bulmalı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.