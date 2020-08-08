Leclerc: "Ferrari, lastiklerle ilgili 'tuhaf' duruma yanıt bulmalı"

Çoğu sürücü, orta ve yumuşak lastikle benzer zamanlar yapabildiklerini söylediler. Bu, stratejik açıdan önemli bir durum çünkü sürücüler sıralama turlarında yumuşak lastiklerden uzak durarak son bölüme orta lastiklerle kalmaya çalışacaklar.

Ancak Ferrari, aracının orta lastiklerle olan performansının o kadar da iyi olmadığını gördü. Ferrari, eğer soruna bir çözüm bulamazsa ikinci bölümde sorun yaşayabilir ve yumuşak lastiklerle son bölüme kalmak zorunda kalabilir. Bu da yarışın başında yumuşak lastikleri kullanmak zorunda kalacakları anlamına geliyor.

İkinci antrenmanda yedinci olan Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse geçen Cuma gününden biraz daha zordu. Bu lastikleri biraz daha anlayabilmek adına çok çalışıyoruz. Orta ve yumuşak arasında oldukça büyük bir yol tutuş farkı vardı ve bu, diğerleri için geçerli değil. Bu yüzden neden orta lastiklerle çok yavaş olduğumuzu anlamalıyız."

“Bugün bizim için biraz garip olan şey bu, çünkü normalde daha yumuşak lastikleri kullanmakta zorlanıyoruz. Ama bugün biraz farklıydı ve orta lastiği kullanmakta diğerlerinden daha fazla zorlandık. Orta lastikten yumuşağa oldukça büyük bir adım attık." dedi.

Leclerc, geçen hafta sonu yaşanan sorunların ardından Pirelli'nin zorunlu kıldığı yüksek lastik basınçlarını ise şöyle yorumladı: "Değişen pek fazla şey olmadı. Açıkçası lastik basıncı herkes için değişti. Şimdi durumu anlamamız gerekiyor."

“Aracın dengesi gerçekten çok iyi hissettiriyor, sadece genel performansı yeterince iyi değil, ki dürüst olmak gerekirse şu an için bu konuyla ilgili hiçbir cevaba sahip değildim."

“Bence orta lastiklerle olan performans eksikliği, en çok çalışmamız gereken yer çünkü önemli olacak. Sanırım pek çok kişi son bölüme orta lastiklerle geçmeye çalışacak ve bir şansımız olması için bu lastiklerle rekabetçi olmamız gerekiyor. Bu yüzden çalışmaya devam etmeliyiz."

"Yarın sıralama turlarında kimin hangi lastiği seçeceğini göreceğiz ve bence pek çok farklı stratejiyle ilginç bir yarış olacak. Eğer bir kumar oynarsak karşılığını alıp almayacağımızı göreceğiz."