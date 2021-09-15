Leclerc, Ferrari ile yeni kontrat imzalamak istiyor

Ferrari pilotu Charles Leclerc, geçtiğimiz yıllarda takımla olan kontratını 2024 sonuna kadar uzatmıştı ve mevcut gridin en uzun vadeli anlaşmalarından birine sahip.

Yanındaki Carlos Sainz'ın kontratı ise 2023 sonunda sona erecek ve daha şimdiden Mick Schumacher'in adı Ferrari koltuklarından biri için anılıyor.

Leclerc, modern dönemin en başarılı genç isimlerinden biri ve bunu bu yıl ortaya koyduğu performansla yine gösterdi.

Diğer tarafta Ferrari, geride kalan süreçte Leclerc'e şampiyonluk için savaşabilecek bir araç veremedi ve bundan ötürü Monakolu sürücüyü kaybetme ihtimalleri olabilir.

Ancak gazeteci Leo Turrini, Leclerc'in Ferrari ile yeni bir kontrat imzalayarak takıma olan bağlılığını bir kez daha göstermek istediğini iddia etti.

Yeni anlaşma 2026 sonuna kadar olacak ve Leclerc böylelikle minimum beş yıl daha takımda kalacak.

Turrini, Resto del Carlino'da şöyle dedi: "Charles'ın arka planda kendisini Ferrari'ye bağlayan kontratı 2026 sonuna kadar uzatma arzusunu ifade ettiğini bilmek harika."

"Mevcut anlaşması 2024 yılında bitiyor ve aceleye gerek yok. Anlaşmanın şartlarını güncellemek için zaman sıkıntısı yok."

"Charles, Monte Carlo ve Bakü'de iki harika pole pozisyonu aldı fakat 2019 İtalya Grand Prix'sindeki zaferinin üzerinden tam iki yıl geçti. Fakat o, Ferrari ile şampiyon olmak istiyor."

Turrini'ye göre Leclerc, ilkbahar aylarında kendisiyle görüşmek isteyen bir Red Bull temsilcisini de bu sebeple geri çevirdi.

Geçtiğimiz aylarda Red Bull'un Leclerc'le görüştüğü ve Max Verstappen'le takım arkadaşı olmasını istediği öne sürülmüştü.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images