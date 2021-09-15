Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Seidl, galibiyete rağmen "beklentiler" konusunda temkinli
Formula 1 / Aston Martin Fabrikası Haberler

Leclerc, Ferrari ile yeni kontrat imzalamak istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari'ye yakınlığıyla bilinen Leo Turrini, Charles Leclerc'in Ferrari ile yeni kontrat imzalamayı ve 2026 sonuna kadar takımda kalmayı istediğini belirtti. Monakolu pilot böylece takıma olan bağlılığını göstermeyi hedefliyor.

Leclerc, Ferrari ile yeni kontrat imzalamak istiyor

Ferrari pilotu Charles Leclerc, geçtiğimiz yıllarda takımla olan kontratını 2024 sonuna kadar uzatmıştı ve mevcut gridin en uzun vadeli anlaşmalarından birine sahip.

Yanındaki Carlos Sainz'ın kontratı ise 2023 sonunda sona erecek ve daha şimdiden Mick Schumacher'in adı Ferrari koltuklarından biri için anılıyor.

Leclerc, modern dönemin en başarılı genç isimlerinden biri ve bunu bu yıl ortaya koyduğu performansla yine gösterdi.

Diğer tarafta Ferrari, geride kalan süreçte Leclerc'e şampiyonluk için savaşabilecek bir araç veremedi ve bundan ötürü Monakolu sürücüyü kaybetme ihtimalleri olabilir.

Ancak gazeteci Leo Turrini, Leclerc'in Ferrari ile yeni bir kontrat imzalayarak takıma olan bağlılığını bir kez daha göstermek istediğini iddia etti.

Yeni anlaşma 2026 sonuna kadar olacak ve Leclerc böylelikle minimum beş yıl daha takımda kalacak.

Turrini, Resto del Carlino'da şöyle dedi: "Charles'ın arka planda kendisini Ferrari'ye bağlayan kontratı 2026 sonuna kadar uzatma arzusunu ifade ettiğini bilmek harika."

"Mevcut anlaşması 2024 yılında bitiyor ve aceleye gerek yok. Anlaşmanın şartlarını güncellemek için zaman sıkıntısı yok."

"Charles, Monte Carlo ve Bakü'de iki harika pole pozisyonu aldı fakat 2019 İtalya Grand Prix'sindeki zaferinin üzerinden tam iki yıl geçti. Fakat o, Ferrari ile şampiyon olmak istiyor."

Turrini'ye göre Leclerc, ilkbahar aylarında kendisiyle görüşmek isteyen bir Red Bull temsilcisini de bu sebeple geri çevirdi.

Geçtiğimiz aylarda Red Bull'un Leclerc'le görüştüğü ve Max Verstappen'le takım arkadaşı olmasını istediği öne sürülmüştü.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Seidl, galibiyete rağmen "beklentiler" konusunda temkinli

Önceki haber

Seidl, galibiyete rağmen "beklentiler" konusunda temkinli
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Verstappen, Rusya'da çifte ceza alabilir"

9 s
2
Formula 1

Hamilton: "Neden Verstappen'le bira içmeye gitmeyelim?"

7 s
3
Formula 1

Leclerc, Ferrari ile yeni kontrat imzalamak istiyor

38 dk
4
Formula 1

Aston Martin, Vettel'in yerine Kubica veya Ricciardo'yu mu düşünüyor?

7 s
5
Formula 1

İnceleme: SCHUMACHER filmi, F1 pilotunun iki farklı yönünü anlatıyor

8 s
Son Haberler
Leclerc, Ferrari ile yeni kontrat imzalamak istiyor
F1

Leclerc, Ferrari ile yeni kontrat imzalamak istiyor

38dk
Seidl, galibiyete rağmen "beklentiler" konusunda temkinli
F1

Seidl, galibiyete rağmen "beklentiler" konusunda temkinli

1 s
Ticktum: “Red Bull ve Williams benden vazgeçince F1’e geçme şansım neredeyse bitti
FIA F2

Ticktum: “Red Bull ve Williams benden vazgeçince F1’e geçme şansım neredeyse bitti

2 s
Domenicali, 2022 takviminde Almanya'nın yer almasını beklemiyor
F1

Domenicali, 2022 takviminde Almanya'nın yer almasını beklemiyor

3 s
Ralf: "Monza, Verstappen ve Hamilton arasındaki son çarpışma olmayacak"
F1

Ralf: "Monza, Verstappen ve Hamilton arasındaki son çarpışma olmayacak"

3 s
Son Videolar
Formula 1: İtalya GP değerlendirmesi 09:14
Formula 1
13 Eyl 2021

Formula 1: İtalya GP değerlendirmesi

Ricciardo, McLaren'a 2012'den sonraki ilk galibiyetini getirdi 00:45
Formula 1
13 Eyl 2021

Ricciardo, McLaren'a 2012'den sonraki ilk galibiyetini getirdi

F1 2021 İtalya GP Start Gridi 01:05
Formula 1
11 Eyl 2021

F1 2021 İtalya GP Start Gridi

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak 00:46
Formula 1
9 Eyl 2021

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak

Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Aston Martin, Vettel'in yerine Kubica veya Ricciardo'yu mu düşünüyor? Aston Martin Fabrikası
Formula 1

Aston Martin, Vettel'in yerine Kubica veya Ricciardo'yu mu düşünüyor?

Hamilton: "Neden Verstappen'le bira içmeye gitmeyelim?" Aston Martin Fabrikası
Formula 1

Hamilton: "Neden Verstappen'le bira içmeye gitmeyelim?"

Rosberg: "Russell'ın Hamilton'a karşı kaybedebileceği hiçbir şey yok" İtalya GP
Formula 1

Rosberg: "Russell'ın Hamilton'a karşı kaybedebileceği hiçbir şey yok"

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Verstappen, Rusya'da çifte ceza alabilir"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Verstappen, Rusya'da çifte ceza alabilir"

Hamilton: "Neden Verstappen'le bira içmeye gitmeyelim?"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Neden Verstappen'le bira içmeye gitmeyelim?"

Leclerc, Ferrari ile yeni kontrat imzalamak istiyor
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Ferrari ile yeni kontrat imzalamak istiyor

Aston Martin, Vettel'in yerine Kubica veya Ricciardo'yu mu düşünüyor?
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Vettel'in yerine Kubica veya Ricciardo'yu mu düşünüyor?

İnceleme: SCHUMACHER filmi, F1 pilotunun iki farklı yönünü anlatıyor
Formula 1 Formula 1

İnceleme: SCHUMACHER filmi, F1 pilotunun iki farklı yönünü anlatıyor

Ticktum: “Red Bull ve Williams benden vazgeçince F1’e geçme şansım neredeyse bitti
FIA F2 FIA F2

Ticktum: “Red Bull ve Williams benden vazgeçince F1’e geçme şansım neredeyse bitti

Seidl, galibiyete rağmen "beklentiler" konusunda temkinli
Formula 1 Formula 1

Seidl, galibiyete rağmen "beklentiler" konusunda temkinli

Mercedes: "Hamilton'ı yeni motora geçireceğimiz kesin değil"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Hamilton'ı yeni motora geçireceğimiz kesin değil"

Son Haberler

Leclerc, Ferrari ile yeni kontrat imzalamak istiyor
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Ferrari ile yeni kontrat imzalamak istiyor

Seidl, galibiyete rağmen "beklentiler" konusunda temkinli
Formula 1 Formula 1

Seidl, galibiyete rağmen "beklentiler" konusunda temkinli

Ticktum: “Red Bull ve Williams benden vazgeçince F1’e geçme şansım neredeyse bitti
FIA F2 FIA F2

Ticktum: “Red Bull ve Williams benden vazgeçince F1’e geçme şansım neredeyse bitti

Domenicali, 2022 takviminde Almanya'nın yer almasını beklemiyor
Formula 1 Formula 1

Domenicali, 2022 takviminde Almanya'nın yer almasını beklemiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.