Leclerc: "Ferrari ile şampiyon olmayı hayal ediyorum"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalyan ekiple imzaladığı yeni kontrattan memnun ve takımla daha fazla başarı elde etmek istiyor.
Charles Leclerc, bugün Ferrari ile çok yıllık yeni bir anlaşma imzaladı ve bu anlaşmayla en az 2026 sonrasına kadar takımda kalması bekleniyor.
Leclerc, 2019'dan beri Ferrari için yarışıyor ve henüz şampiyonluk alamasa da, hızını fazlasıyla gösterdi.
Geçen yılın ikinci yarısında umut verici performanslar sergileyen ve sezonu güçlü şekilde kapatan Leclerc, yeni kontratın ardından gelecek için umut verici konuştu.
Leclerc şöyle dedi: "Önümüzdeki birkaç sezon daha Scuderia Ferrari ile yarışacağımı bilmekten çok memnunum."
"Bu takım için yarışmak üç yaşımdan beri hayalimdi: Monako Grand Prix'sini, arkadaşımın Ste. Devote virajındaki evinin penceresinden izlerdim ve her zaman kırmızı araçlara dikkat ederdim."
"2016'da Ferrari Sürücü Akademisi'ne katıldığımdan beri bu takım benim ikinci ailem oldu ve geçtiğimiz beş yıl boyunca birlikte çok şey başardık."
"Fakat en iyilerinin henüz gelmediğine inanıyorum ve yeni sezona başlamak, daha fazla ilerleme kaydetmek ve her yarışta rekabetçi olmak için sabırsızlanıyorum."
"Hayalim Ferrari ile Dünya Şampiyonluğunu kazanmak."
"Eminim ki önümüzdeki yıllarda birlikte harika vakit geçirip, taraftarlarımızı memnun edebiliriz."
Fotoğraf: Ferrari
Podium: second place Charles Leclerc, Ferrari
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