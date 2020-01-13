Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Röportaj

Leclerc: "Ferrari ile Monza'da kazanmak tüylerimi diken diken etti"

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Ferrari ile Monza'da kazanmak tüylerimi diken diken etti"
Ekleyen:
13 Oca 2020 11:51

Charles Leclerc, Ferrari ile İtalya Grand Prix'sini kazanmasının ardından Monza podyumuna çıktığında 'tüylerinin diken diken olduğunu' söyledi.

Leclerc pole pozisyonundan başladığı yarışta önce Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın baskısı altında kaldı, daha sonra ise son bölümde Valtteri Bottas'a karşı yerini korumak için çaba gösterdi. Sonuç olarak arka arkaya ikinci zaferini alırken, Mercedes pilotları podyumu tamamlayan isimler oldu.

Autosport International 2020'de konuşan Leclerc, “Bu yarış boyunca hissettiklerimi tanımlayacak kelimeleri bulmak gerçekten çok zor. Tüm takım üzerinde çok fazla baskı vardı çünkü İtalya'daydık. Ferrari markası İtalya'da çok büyük ve herkes kazanmamızı istedi, bu yüzden tüm takım üzerinde büyük bir baskı vardı."

“Diğer yarışlardan oldukça farklı şekilde pazartesi günü başladı, çünkü genelde sürücüler olarak perşembe günü işe başlıyoruz, ancak pazartesi günü Milano'daki bazı etkinliklerle ve bu tarz şeylere katıldık."

“Bu yüzden baskı artmıştı. Ardından pole pozisyonunu almak zaten özel bir şeydi, ama sonrasında yarışa odaklanmak zorunda kaldım ve yarışta nefes alacak boşluğum yoktu. Tüm yarış boyunca iki saniyeden daha az bir avantajım vardı, bence çok fazla baskı vardı."

“Sonrasında podyumda olmak, yarışı kazanmak ve podyumun altındaki tifosiyi görmek oldukça özeldi."

“Tüylerim diken diken oldu ve bir Ferrari sürücüsü olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamamı sağladı, ki bunu önceden zaten biraz fark etmiştim, ama bence Monza'da kazandığınızda ve tutkuyu görebildiğinizde, gerçekten insanların gözlerinde markaya duydukları tutkuyu görebiliyorsunuz. Bunu görmek inanılmaz. ”

Race winner Charles Leclerc, Ferrari, celebrates on the podium

Race winner Charles Leclerc, Ferrari, celebrates on the podium

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Podium: race winner Charles Leclerc, Ferrari

Podium: race winner Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Alessio Morgese / Luca Rossini

Leclerc böylelikle Ferrari ile yarış kazanan 39. Formula 1 pilotu oldu.

Takımla yakaladığı başarılardan sonra artık Ferrari tarihinin bir parçası olup olmadığı sorusuna Leclerc, “Evet, kesinlikle. Taraftarlar bana bu şekilde hissettiriyor ve bu şekilde hissetmek harika. Ama elbette, Mario Andretti'nin yanında durduğum zaman, bunun gibi efsanelerle aynı yerde hissetmiyorum. Şimdi işimi pist üstünde yapmak ve yeteneklerimi göstermeye çalışmak benim elimde." yanıtını verdi.

Çeviri: İnci Beğen

Sonraki haber
Marko: "Red Bull koltuğu için Hulkenberg bizimle temasa geçti"

Önceki haber

Marko: "Red Bull koltuğu için Hulkenberg bizimle temasa geçti"

Sonraki haber

Honda: "Pistten piste değişen performans dalgalanmalarını azaltmalıyız"

Honda: "Pistten piste değişen performans dalgalanmalarını azaltmalıyız"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Alex Kalinauckas

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Terkedilen Caterham fabrikası harabeye döndü

2
Formula 1

Leclerc: "Ferrari ile Monza'da kazanmak tüylerimi diken diken etti"

51dk
3
Dakar

Dakar 2020, 8. etap: Serradori lider, Alonso ikinci!

2s
4
Formula 1

Senna vs Prost - 1989 Japonya GP'de tam olarak neler oldu?

5
Formula 1

Mercedes, Ferrari'nin sidepod tasarımını kullanabilir

Son Videolar

Mercedes, Ferrari'nin tasarımını kullanabilir - 12 Ocak Pazar F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:14
Formula 1

Mercedes, Ferrari'nin tasarımını kullanabilir - 12 Ocak Pazar F1 ve Motor Sporları Haberleri

2020 Formula 1 yarış saatleri açıklandı! - 11 Ocak Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:23
Formula 1

2020 Formula 1 yarış saatleri açıklandı! - 11 Ocak Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ricciardo: 08:58
Formula 1

Ricciardo: "Ferrari söylentileri hep olacak" - 10 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

9 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:02
Formula 1

9 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri

''Mercedes, Formula 1'den ayrılacak'' - 8 Ocak F1 Gündemi 07:51
Formula 1

''Mercedes, Formula 1'den ayrılacak'' - 8 Ocak F1 Gündemi

Son Haberler

Honda: "Pistten piste değişen performans dalgalanmalarını azaltmalıyız"
F1

Honda: "Pistten piste değişen performans dalgalanmalarını azaltmalıyız"

Leclerc: "Ferrari ile Monza'da kazanmak tüylerimi diken diken etti"
F1

Leclerc: "Ferrari ile Monza'da kazanmak tüylerimi diken diken etti"

Marko: "Red Bull koltuğu için Hulkenberg bizimle temasa geçti"
F1

Marko: "Red Bull koltuğu için Hulkenberg bizimle temasa geçti"

Briatore: "Verstappen ağzını kapalı tutmayı öğrenmeli"
F1

Briatore: "Verstappen ağzını kapalı tutmayı öğrenmeli"

Kubica, 2020'de beş antrenman seansında piste çıkabilir
F1

Kubica, 2020'de beş antrenman seansında piste çıkabilir

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.