Leclerc: "Ferrari ile Monza'da kazanmak tüylerimi diken diken etti"

Leclerc pole pozisyonundan başladığı yarışta önce Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın baskısı altında kaldı, daha sonra ise son bölümde Valtteri Bottas'a karşı yerini korumak için çaba gösterdi. Sonuç olarak arka arkaya ikinci zaferini alırken, Mercedes pilotları podyumu tamamlayan isimler oldu.

Autosport International 2020'de konuşan Leclerc, “Bu yarış boyunca hissettiklerimi tanımlayacak kelimeleri bulmak gerçekten çok zor. Tüm takım üzerinde çok fazla baskı vardı çünkü İtalya'daydık. Ferrari markası İtalya'da çok büyük ve herkes kazanmamızı istedi, bu yüzden tüm takım üzerinde büyük bir baskı vardı."

“Diğer yarışlardan oldukça farklı şekilde pazartesi günü başladı, çünkü genelde sürücüler olarak perşembe günü işe başlıyoruz, ancak pazartesi günü Milano'daki bazı etkinliklerle ve bu tarz şeylere katıldık."

“Bu yüzden baskı artmıştı. Ardından pole pozisyonunu almak zaten özel bir şeydi, ama sonrasında yarışa odaklanmak zorunda kaldım ve yarışta nefes alacak boşluğum yoktu. Tüm yarış boyunca iki saniyeden daha az bir avantajım vardı, bence çok fazla baskı vardı."

“Sonrasında podyumda olmak, yarışı kazanmak ve podyumun altındaki tifosiyi görmek oldukça özeldi."

“Tüylerim diken diken oldu ve bir Ferrari sürücüsü olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamamı sağladı, ki bunu önceden zaten biraz fark etmiştim, ama bence Monza'da kazandığınızda ve tutkuyu görebildiğinizde, gerçekten insanların gözlerinde markaya duydukları tutkuyu görebiliyorsunuz. Bunu görmek inanılmaz. ”

Race winner Charles Leclerc, Ferrari, celebrates on the podium Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Podium: race winner Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Alessio Morgese / Luca Rossini

Leclerc böylelikle Ferrari ile yarış kazanan 39. Formula 1 pilotu oldu.

Takımla yakaladığı başarılardan sonra artık Ferrari tarihinin bir parçası olup olmadığı sorusuna Leclerc, “Evet, kesinlikle. Taraftarlar bana bu şekilde hissettiriyor ve bu şekilde hissetmek harika. Ama elbette, Mario Andretti'nin yanında durduğum zaman, bunun gibi efsanelerle aynı yerde hissetmiyorum. Şimdi işimi pist üstünde yapmak ve yeteneklerimi göstermeye çalışmak benim elimde." yanıtını verdi.

Çeviri: İnci Beğen