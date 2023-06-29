Leclerc, Ferrari ile kontrat görüşmelerine başlamış!
Charles Leclerc, Ferrari ile şu anda 2024 sonunda bitecek olan Formula 1 sözleşmesinin uzatılması konusunu 'yavaş yavaş' görüşmeye başladıklarını açıkladı.
Leclerc'in ve Ferrari'nin 2022'deki şampiyonluk mücadelesinden geri düşmelerinin ardından Ferrari'nin geleceği hakkında yoğun spekülasyonlar yapıldı. Ardından SF-23 aracı da bu yıl Red Bull'un oldukça gerisinde kaldı.
Sezonun başında Leclerc'in adı Mercedes'le anılsa da Mercedes takım patronu Toto Wolff bu söylentileri yalanladı.
Ferrari takım patronu Fred Vasseur de söylentileri yalanlayarak Leclerc ile olası bir uzatma hakkında görüşmelere başlamak için zaman bulamadıklarını belirtti; ancak İspanya ve Kanada'daki sorunların ardından Leclerc'in Ferrari'deki geleceği hakkında spekülasyonlar daha da arttı.
Montreal'de Monakolu pilotu ıslak zeminde yapılan Q2 seansının başlarında yağmur lastiklerine geçmeme kararı nedeniyle takımını açıkça eleştirmişti. Ancak daha sonra Vasseur, sürücüsünün 'hatalı olduğunu kabul ettiğini' açıklamıştı.
Bu hafta sonu Red Bull Ring'de yapılacak Avusturya GP'si öncesinde Autosport/Motorsport.com, Leclerc'e yeni anlaşmasını uzatma konusunda görüşmelere başlayıp başlamadığını sordu.
Ferrari pilotu, "Bu konuda konuşmaya yavaş yavaş başlıyoruz, evet."
"Dürüst olmak gerekirse, görüşmelerin sona ermesi için belirli bir tarih yok; ayrıca henüz özel ve belirli bir şey yok." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
2025'te başka bir takıma geçme seçeneklerini de açık tutup tutmayacağını soran bir soruya yanıt olarak Leclerc, "Ferrari'yi seviyorum, burada mutluyum. Seçeneklerimi açık tutmak istemiyorum."
"Ferrari, bulunduğum noktaya gelmemde bana yardımcı oldu ve burada olmaktan her zaman son derece mutlu olduğumu hiçbir zaman saklamadım."
"Elbette takım ve ben şu anda bulunduğumuz yerden memnun değiliz, ancak doğru yönde ilerliyoruz." dedi.
Leclerc, F1'deki geleceğinde Mercedes'e ya da başka bir yere gidebileceği yönündeki tartışmalarla ilgili olarak, 2018'de ilk kez F1'e Sauber ile girip sonrasında Ferrari'ye terfi ettikten sonra 'muhtemelen kariyerinde ilk kez bu pozisyonda olduğunu' kabul etti.
Leclerc, "Bunun geçmişte böyle görüşmelerde bulunmamamdan kaynaklandığını sanmıyorum, sadece sözleşmenin doğası gereği F1 kariyerimde ilk kez sona erecek bir anlaşmaya yaklaşıyorum."
"Şimdiye kadar yaptığım diğer tüm değişiklikler temelde oldukça basitti ve bu, kendimi içinde bulduğum farklı bir durum. Ama benim için önemli değil çünkü sadece sürüşüme odaklanıyorum, şimdilik Ferrari'de mümkün olduğunca çabuk kazanmayı umuyorum."
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