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Formula 1 Avusturya GP

Leclerc: "Ferrari için oldukça kötü bir gündü"

Charles Leclerc, Avusturya Grand Prix’si sonrası Ferrari’nin performansını sert bir dille eleştirerek, hafta sonunun beklentilerinin çok altında geçtiğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Red Bull Ring'deki yarışa pole pozisyonundaki George Russell'ın hemen yanından başlayan Charles Leclerc, kötü bir yarış geçirerek çizgiyi 8. sırada geçti.

Yarışa Leclerc'in hemen arkasında başlayan takım arkadaşı Lewis Hamilton ise yarışın ilk bölümlerinde rekabetçi görünse de sonra geriye düştü ve 5. oldu.

Yarışın ardından konuşan Monakolu pilot, araç ayarlarında doğru pencereyi bulamadıklarında performansın ciddi şekilde düştüğünü vurguladı.

Leclerc, "Bugün oldukça kötüydü."

"Dün, geçen yıla benzer hissettiren bir ayar yönüne gittim ama bu yıl hiçbir şekilde çalışmadı."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Sürekli kaydım ve arka lastikleri aşırı ısıttım. Gerçekten çok zor bir durumdu." şeklinde konuştu.

Ferrari pilotu, hafta sonundan haftasonuna yaşanan performans dalgalanmalarının anlaşılmasının da zor olduğunu belirtti.

"Kimse performansın neden bir haftadan diğerine bu kadar değiştiğini tam olarak anlamıyor."

"Ayarları doğru noktaya koymazsanız bunun bedelini çok ağır ödüyorsunuz."

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