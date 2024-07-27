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Formula 1 Belçika GP

Leclerc: "Ferrari için anlaşılması güç bir gündü"

Charles Leclerc, aracın performansını anlamakta zorlandıklarını belirtti.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Belçika Grand Prix'sinde zorlu bir cuma günü geçirdi.

Spa'daki ikinci antrenman seansında Leclerc, takım arkadaşı Carlos Sainz'ın 0.261 saniye önünde dördüncü sırada yer aldı.

Monakolu pilot, seans sonrası yaptığı açıklamada ikinci antrenmanda da aracı anlamakta zorlandığını söyledi.

"Gerçekten çok zor bir gündü."

"Farklı koşullarda ve farklı lastiklerde büyük performans farkları vardı."

"Bu yüzden herkes farklı bir plan üzerinde çalışıyordu. Bu nesil araçları cuma gününü anlamak her zaman zordu ama bugün ekstra bir durum vardı."

"Kendimize odaklanmalıyız. Yarın muhtemelen yağmur yağacak ama pazar günü pist kuru olacak." 

"Bu yüzden en iyi dengeyi bulmaya çalışmalıyız."

"Umarım yarın ve yarış günü için en iyi dengeyi buluruz."

"Ne yazık ki McLaren'e kıyasla her yerde biraz zorlanıyoruz."

"Yarın için sihirli bir çözümümüz yok, ama Elimizden geleni yapacağız."

"Tatilden önceki son yarış, bu yüzden iyi bir şekilde bitirmeyi umuyorum.”

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Ferrari

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