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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Leclerc: "Ferrari içerisindeki motivasyon çok üst seviyede"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu yıl kaydettikleri ilerlemenin olumlu olduğunu ve takımdaki herkesin motivasyonunu üst seviyede olduğunu belirtti.

Leclerc: "Ferrari içerisindeki motivasyon çok üst seviyede"

Ferrari, geçen yılın aksine sezona çok iyi başladı ve Charles Leclerc, 2021'in ilk iki yarışından da puanla ayrılmayı başardı.

Leclerc, Imola'da elde ettiği sonuca ve performanslarına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Evet, sürprizdi ama aynı zamanda şaşırmadım. Çünkü her ne kadar o noktaya gelemesek de geçen yıl, olmak istediğimiz yere geri dönebilmek adına ortaya koyulan tüm bu çalışmaları gördüm."

"Şu anda dördüncüyüz ve geçen yıla göre iyi bir adım atmayı başardık. Herkesin geçen yıldan bu yana bir adım ileri gitmek için ne kadar çalışma yaptığını biliyorum. Yani bu açıdan bir sürpriz değil, ama tüm bu çalışmaların karşılığını aldığımızı ve bu yıl daha iyi bir durumda olmaya başladığımızı görmek güzel oldu. Yine de hâlâ yapılacak çok iş var."

Leclerc, Imola yarışında, kırmızı bayrağın ardından takım telsizi olmadan mücadele ettiğini belirtti.

"Imola'da Max ve Lewis'i geri tutmak hiç kolay değildi, fakat eğlenceliydi. Bu şartlarda ileriye doğru iyi bir adım atmış gibi görünmemiz güzeldi, ki bu benim zayıf olduğum alanlardan biriydi. Aynı zamanda genel olarak araç ile olan hissiyat da geçen yıl bu şartlarda harika değildi. Şimdi ise her şey yolundaydı."

"Yarışta kırmızı bayraktan sonra takım telsizim çalışmadı. Bundan önce takım telsiziyle ilgili hiçbir sorunum yoktu. Bu yüzden şanslıydık çünkü pit stopu zaten yapmıştık. Yine de geçiş yapmak ve enerjiyi yönetmek zorunda kaldım, bence durumu iyi de idare ettim."

"Ayrıca hareketli start olduğunu takım telsizinden duyamadım. Yine de tabelalarda RS veya SS yazıyor. Eğer hareketli start ise RS, durarak start ise SS yazıyor. Bunu biliyordum. Ancak takım bana radyodan böyle bir şey söylemedi."

Bu yılki performansın ne kadar güven artışı verdiği sorusuna Leclerc, "Evet, bu büyük bir güven artışı oldu. Takım içerisinde çok iyi bir ivme var, herkes çok motive ve Carlos ile sezon başlamadan önce çok fazla vakit geçirdim, ki hiçbir takım arkadaşımla bu kadar çok çalışmamıştım. Sezona mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için sezon başlangıcından önce birlikte çok fazla çalıştık ve herkes olmak istediğimiz yere dönebilmek adına çok motiveydi."

"Bu yüzden perde arkasında yapılan çok fazla iş var. Çok fazla çalışıp, pist üstünde karşılığını almak her zaman çok hoş bir histir. Çünkü sonunda önemli olan budur. Bu yüzden iyi hissettiriyor, fakat hepimiz biliyoruz ki olmak istediğimiz yere ulaşmadan önce yapılması gereken hâlâ çok fazla iş var." cevabını verdi.

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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