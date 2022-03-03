Leclerc: "Ferrari, her zamankinden daha fazla çalışıyor"

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Ferrari, standartlarının altında kalan birkaç yılın ardından 2022 sezonuna girerken oldukça iyimser görünüyor.

Üç günlük testin en çok tur atan takımı olan Ferrari, testin ikinci gününde Charles Leclerc ile en iyi zamanı yakaladı.

Ferrari'nin uzun sürüşlerdeki temposunun, lastik aşınmasının ve araç dengesinin iyi olduğu konuşuluyor. Fakat Charles Leclerc şu aşamada yorum yapmanın erken olduğunu ve araç üzerinde yoğun şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Formula1.com'a konuşan Leclerc, ”Kendimi oldukça iyi hissediyorum."

“Testlerde yapmayı amaçladığımız tüm çalışmaları yaptık. Testlerdeki hedefimiz mümkün olduğunca çok tur atmaktı ve bunu büyük problemler yaşamadan yaptık."

"Kısacası bu açıdan çok olumlu bir ilk test oldu. Performans tarafı hakkında ise şu noktada söyleyecek herhangi bir şey yok."

"Başımızı önümüze eğip, her zamankinden daha fazla çalıştığımızı düşünüyorum."

"Kendinizi ilk sırada görmek güzel bir şey olsa da, şu noktada bunun hiçbir değeri olmadığını biliyoruz ve takımdaki herkes de bunun farkında."

"Bu açıdan performansa hiç odaklanmıyoruz, sadece kendi işimizi yapıyoruz ve an itibariyle tamamen Bahreyn'e odaklanmış vaziyatteyiz." dedi.