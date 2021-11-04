Leclerc: "Ferrari, gelecek için doğru yönde gidiyor"

Ferrari, geçen yılki zorlu sezonun ardından odak noktasını 2021 yılına değil, 2022 yılına çevirmişti ve 2021 sezonunu bir geçiş yılı olarak görüyordu.

Bu kapsamda 2021 aracı üzerinde çalışmalar yapılsa da, kaynaklar büyük oranda 2022 aracına aktarıldı. Bu yüzden de piste getirilen güncellemeler, sezonun ilk birkaç yarışının ardından sona erdi.

Buna rağmen Ferrari, birkaç istisna hariç genel olarak güçlü bir performans ortaya koydu ve bazı yarışlarda podyum mücadelesi verdi. Hatta Monako'da galibiyet almaya çok yakınlardı.

Gelecek yıl için veri toplamak adına Rusya'ya güç ünitesi güncellemesi getiren Ferrari'nin pozitif ivmesi devam etti ve artık McLaren'a kıyasla bir adım öne geçmiş gibi görünüyorlar.

Leclerc, bunun Ferrari'nin doğru yönde ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu ve takımın getirdiği tüm güncellemelerin hemen hemen sorunsuz şekilde çalıştığını belirtti.

Monakolu pilot, "Austin'e baktığımızda, bu gerçekten çok iyi bir yarıştı. Tempo olarak iyi durumdaydık ve attığımız her tur, bir sıralama turu gibiydi."

"Doğruyu söylemek gerekirse masanın üzerinde çok fazla şey bıraktığımı düşünmüyorum ve genel olarak her şey çok iyi hissettirdi. Fakat aynı zamanda doğru yönde gittiğimizi, bir takım olarak yarıştan yarışa ilerleme kaydettiğimizi gösteriyordu. Bunu görmek harikaydı."

"Her yarış farklıdır ancak aracı sürmesi hafta sonu boyunca harikaydı." açıklamasını yaptı.

Ferrari'nin son gelişimini güncellemelere mi bağladığı sorusuna Leclerc, "McLaren'la aramızdaki fark gerçekten çok küçük."

"Yeni motora geçtiğimizden bu yana biraz ilerleme kaydettik ve bu ilerleme, bizi mümkün olan en iyi konuma getirmek için yeterli oldu."

"2021, bizim için 2022'ye odaklandığımız bir sezon olmasına rağmen, bu yıl her seferinde daha iyi performans göstermemizi sağlayan iki veya üç güncelleme getirdik."

"Yani attığımız adım, bu yıl getirdiğimiz iki veya üç güncellemeyle ilgili." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images