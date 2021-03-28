Leclerc: "Ferrari, geçen yıla kıyasla temposunu artırdı"

Charles Leclerc, yarışın başında üçüncü sıraya çıksa da, sonrasında Lando Norris ve ardından Sergio Perez'e geçilerek altıncı sırada finiş gördü.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, "Yarışın startı oldukça iyiydi ve ardından diğerlerine baskı yapmayı düşündüğümüz pit stopa kadar lastikleri oldukça iyi şekilde yönetmeyi başardım."

"Son bölümde daha eski lastiklerimiz olduğu için epey zorlandık ancak geçen yıla kıyasla hızımızı artırmayı başardık ve olumlu olan şey bu."

"Elbette henüz olmak istediğimiz yerde değiliz. Ancak ilerleme kaydettiğimiz zaman, mevcut pozisyonumuzun farkında olarak bunu pozitif şekilde ele almalıyız."

"Elbette yapılacak çok iş var. Aynı zamanda bu, benim için de geçerli. Çünkü bu pist, şahsen yarışı yönetmekte hiç başarılı olmadığım ve her zaman sıcaklıkla mücadele ettiğim bir pist."

"Bence bu açıdan iyi bir başlangıç oldu. Geçmişe baktığımızda 2019 hariç Ferrari Bahreyn'de hiçbir zaman çok iyi değildi. Bu açıdan olumlu bir başlangıç oldu ve şimdi buradan iyi şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

Carlos Sainz ise, ilk turda geriye düşmesinin ardından yarışı sekizinci sırada noktaladı.

Sainz, "Başlangıçta debriyajı bırakırken bir hata yaptım ve aracın yarışta nasıl davrandığını anlayabilmek adına, McLaren'la yarıştığım döneme göre daha az agresif sürdüm."

"Kendimi trafikten uzak ve temiz havada bulduğumda, aracı tanımaya ve hızımı ortaya koymaya başladım."

"Şahsen mutluyum. Ne yazık ki ilk turda çok temkinli davrandım ve en büyük hatam buydu. Geçmişteki gibi agresif olmam üç yarışımı alacak."

"Tempom özellikle orta sert lastiklerle beklenenden daha iyiydi. Gerçekten çok iyiydim. O kötü ilk tur olmasa McLaren'a daha yakın olurdum ve onları zorlayabilirdim."

"Yine de mutluyum. Sekizinci sıranın özel bir sonuç olmadığını biliyorum ancak yarış temposuna ve lastik aşınmasına bakarsam, Ferrari ile ilk yarışımdan memnun kalabilirim." dedi.