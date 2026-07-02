Leclerc: “Ferrari benim için her zaman bir aile oldu”

Avusturya GP’nin ardından takım olarak detaylı veri analizi yaptıklarını ve yarışta yaşanan performans kaybının ana nedenlerini öğrendiklerini dile getiren Leclec şu ifadeleri kullandı: "Avusturya'da cumartesi güçlüydük ancak pazar tam tersi bir grafik çizdik. Bu durum, yarış temposunda güçlü olduğumuz sezonun geneline kıyasla farklıydı.”

“Yarışta tam olarak neyin ters gittiğini anlamak için çok çalıştık ve yaşadığımız sorunları tespit ettik.”

“Birkaç yarıştır problemleri çözebilmek için fazladan odaklanarak çalışmaya dikkat ediyorum. Barselona'da araca getirdiğimiz yeni paketle hissiyatım çok daha iyiydi ama Avusturya’da ciddi şekilde zorlanmıştım.”

“Tespit ettiğimiz problemleri bu hafta sonu çözeceğiz. Önümüzdeki iki yarışın takım için de çok zor geçeceğini biliyorum ancak nerede mücadele edersek edelim limitleri zorlamaya devam edeceğim."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Takım arkadaşı Lewis Hamilton’ın şampiyonada arayı açması ve garaj içindeki ilginin İngiliz pilot üzerinde toplandığı yönündeki sorulara Leclerc, net bir dille yanıt verdi: "Lewis’e özel bir tutumla yaklaşıldığını kesinlikle düşünmüyorum.”

“Performans dalgalanmaları her zaman olabilir; geçen yıl dengeler farklı bir yöndeydi, bu yıl ise başka bir yönde. Bir pilot olarak sadece kendi işime odaklanıyorum. Ferrari benim için her zaman bir aile oldu.”

“Sezon sonunda durumun ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Şartlar ne olursa olsun her zaman takımın çıkarları önceliklidir ama şu anda bunu düşünecek durumda değilim. Kendi performansımı geliştirmek adına kafamı kurcalayan çok fazla şey var ve tüm odağım onların üzerinde."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Yeni teknik kuralların yüksek hızlı pistlerdeki etkisine de değinen Leclerc, diğer pilotların eleştirilerine katıldığını belirtti: "Simülatördeki testlerden sonra pek çok pilot gibi ben de biraz üzgün hissediyorum. Silverstone ve Spa, sıralama turlarında en cesur pilotun fark yarattığı, yüksek hızda aracın limitleriyle oynadığınız pistlerdi."

“Şimdiyse batarya enerjisinin erken kesilmesi nedeniyle o yüksek hızlı virajlar orta hızlı virajlara dönüştü. Pist üstünde neyle karşılaşacağımızı az çok tahmin ediyorum ama kesinlikle eskisi kadar özel ve heyecanlı hissettirmeyeceğinden eminim.”

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