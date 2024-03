Leclerc: "Ferrari benim hayatım. Hamilton'la iyi bir mücadele olacak"

Buradan bulabileceğiniz röportajda Leclerc, birçok kısa soruya kısa cevaplar verirken Ferrari'den ayrılmayı hiçbir zaman düşünmediğini çünkü Ferrari'nin kendi hayatı olduğunu söyledi.

Ferrari pilotu ilk olarak yeni sezonu ve takımını değerlendirerek konuşmaya başladı: "Takıma %200 güveniyorum. Vasseur doğru profilleri nasıl belirleyeceğini biliyor ve her birinden en iyi verimi alıyor. Bıraktığımda kendimi sanata adayacağım, Basquiat benim favori ressamım."

Bu Ferrari'ye inanmamız için bize herhangi bir neden veriyor mu? Uzun bir sözleşme imzaladınız, neden bunun doğru takım olduğunu düşünüyorsunuz?

"Fred'in doğru profilleri belirleme ve her bir kişinin içindeki en iyiyi ortaya çıkarma konusundaki kararlılığı. Ve ulaşılması gereken hedefe ve oraya nasıl ulaşılacağına dair vizyonu. Kazanmak zorunda olduğunuz herkes için açık. Fark; onun kazanan bir ekip kurma biçiminde. Onunla tamamen 'aynı fikirdeyim'."



Daha iyi profillerden bahsederken kimi kastediyorsun? Mühendisleri mi?

"Kesinlikle mühendisler ama aynı zamanda diğerlerini de: çok sayıda yetenekli insanımız var. Fred'in becerisi, dışarı çıkıp şimdiye kadar potansiyellerini tam olarak kullanmamış insanları bulmak."



Peki onun yöntemi ne olurdu?

"Doğru kelimelerle, o potansiyeli ortaya çıkarmak."

Nasıl bir patron, sinirlendiğinde kötüleşiyor mu?

"Kötü değil ama dürüst. Gerçeği söylemek için kelimeleri yuvarlamaz veya alternatif yollar aramaz. Bu onun güçlü yanlarından biri, çok yardımcı oluyor çünkü zaman kaybetmiyoruz. F1'de zaman her şeydir, onunla doğrudan konuya giriyoruz."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Bahreyn'de frenlere ne olduğunu anladınız mı?

"Üzerinde çalışıyoruz ve umarım bir daha ortaya çıkmaz. Daha önce hiç olmamıştı."

Zamandan bahsetmişken, kazanmaya geri dönmek için kendine bir sınır koydun mu?

"Sınır, projeye artık inanmadığım zaman olacak. Ve ben projeye %200 inanıyorum."

Yirmi üç pole. Tek bir turda nasıl bu kadar hızlı olabiliyorsun?

"Bilmiyorum, bunun üzerinde özel bir şekilde çalışmadım. Bu bana doğal geliyor, aracı hissetmeye çalışıyorum, sıralamalarda yeni lastiklerle her zaman rahat hissediyorum. Ama diğer pek çok alanda da çalıştım."

Aksilikler ve hatalar olmasaydı 5 GP galibiyeti, belki de 10-11 olurdu. Kötü şansa inanıyor musun?

"İnanmak istemiyorum, çünkü inanmaya başlarsanız zihinsel olarak şartlanırsınız. Hiçbir zaman batıl inanç ritüellerim olmadı. Sadece gördüklerime ve bildiklerime odaklanıyorum. Yüzeysel şeyleri görmezden gelirim."

Lewis Hamilton'ın pilotluğunun yanı sıra nesine hayranlık duyuyorsunuz?

"O sadece 'sürücü Lewis' değil, çok daha önemli bir karakter haline geldi. Bunu herkes yapamaz. F1'in içinde kalmayı tercih edenler var, o ise ufkunu genişletti. Ve bunu yapma şekli etkileyici."

Yedi kez dünya şampiyonu olmuş biriyle yoğun bir karşılaşma olacak. Kendinizi onu yenmeye hazır hissediyor musunuz?

"İyi bir düello olacak, rekabeti, zorlukları, özellikle de yeni mücadeleleri severim. Bunlar Formula 1'in özüdür."

Max Verstappen için, araç ne olursa olsun fark yarattığını söylüyorlar. Katılıyor musun?

"Dünya şampiyonu olmak için sürücü ve araç arasında en iyi kombinasyona ihtiyacınız var. Max Red Bull olmadan ne yapardı, Red Bull da Max olmadan ne yapardı bilmiyorum. Bugün kazanan bir kombinasyon var ama gidip onları yakalamak bize bağlı."



Yani?

"Kendime güveniyorum, Ferrari toparlanmak için en iyi şansa sahip. 2023'e kıyasla ileriye doğru bir sıçrama yaptık ancak mesafe büyük olduğu için aynı kaldı. Ancak ilk yarışa baktığımızda, onlardan daha fazla ilerledik."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Başkan John Elkann'a ne diyorsunuz?

"John ve ben F1 ile ilgili gelişmeler konusunda sık sık görüşüyoruz, ancak daha sonra başka şeyler hakkında konuşmak için zaman ayırıyoruz."

Sanatı çok seviyorsun, Basquiat en sevdiğin ressamlardan biri. Bu tutku nasıl ortaya çıktı?

"Ne yazık ki buna ayıracak fazla zamanım yok ama her zaman çok güçlü bir yaratıcı tarafım oldu: Sanatı, müziği ve mimariyi seviyorum. Yarışmayı bıraktığımda, bunlar hayatımda çok daha fazla yer bulacak."

Müzelere gidiyor musun?

"Şu anda oraya gitmek birkaç yıl öncesine göre biraz daha karmaşık. Herkes beni durdurur."

"Normal" bir gün geçirmek için görünmez olmak ister misin? Süpermarkette alışveriş, sinema, yürüyüş?

"Bilmiyorum. Bazen "normal" bir insan olmaya geri dönmek istiyorum, gölgede kalmak istiyorum. Ama sonra düşünüyorum ve F1 pilotu olma hayalimin gerçek olduğunu ve bunu hiçbir şeye değişmeyeceğimi söylüyorum."

Kişisel bir sorunun olduğunda kiminle konuşuyorsun?

"Ailemle, Andrea ile (Ferrari, onu her zaman takip eden antrenör, ed.), her zaman aynı olan yedi çocukluk arkadaşımla. Bana her zaman filtresiz, olduğu gibi anlatırlar."

Ferrari'de beş sezon (yeni başlayanla birlikte altı), en iyisi?

"Duygusal açıdan 2019'daki ilk senem. Ve harika başlangıç açısından 2022, her ne kadar performanstaki düşüşü kabul etmek daha zor olsa da.

Sainz zorlu bir takım arkadaşı, onun nesini seviyorsun?

"İyi bir adam, aynı mizah anlayışına sahibiz. Pistte limitlere meydan okuyoruz ama saygı var ve risk almıyoruz. Dışarıda eğleniyoruz."

Michael Mann'ın "Ferrari" filmini izledin mi?

"Henüz değil..."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 in the pit lane Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Enzo Ferrari'nin zamanında yarışmak ister miydin?

"Kesinlikle. Piero (Drake'in oğlu) sık sık bize hayal kurduran anekdotlar anlatıyor."



Geçmişin büyük bir sürücüsüyle pistte karşılaşsaydın ne olurdu?

"Senna, babam bana hep ondan bahsederdi. Onun idolüydü. Ve sonra Michael Schumacher."

F1'in başına geçseydin neleri değiştirirdin?

"V12 motorları, özel yakıtlarla çevre dostu bir biçimde geri getirirdim. Sadece çok özlediğimiz o sesi duymak için."

Hayalindeki tatil?

"Ailemle birlikte Afrika'da bir safari. Oraya hiç gitmedim."

Elton John ile bir konserde tanıştınız, birbirinize ne söylediniz?

"Venedik'teydik. Beni tanımasını beklemiyordum. İltifatları beni şaşırttı: birincisi bir müzik efsanesinden geldiği için, ikincisi de F1 izlediğini bilmediğim için."

Yeni makine SF-24'teki gelişmeler neler?

"Sürüşü daha iyi ve rüzgara karşı hassas değil. Geçen yılki araç tutarsızdı ve uyum sağlamak için önden kayma çözümleri seçmek zorunda kaldık ve ben önden kayan araçları hiç sevmiyorum"

Doğruyu söyleyin: Ferrari'den ayrılmayı, yeni deneyimler denemeyi düşündüğünüz bir an oldu mu?

"Hayır, asla."

Yeni anlaşmayla birlikte Ferrari sizin hayatınız mı?

"Önceden de öyleydi, her zaman da öyle oldu."