Leclerc: "Ferrari artık zirveye dönmeli"

Ferrari, bu yıl tek turda genellikle iyi görünse de, yarış temposunda beklentilerin çok altında kaldı.

İtalyan ekip, bu yılın en çok pole pozisyonu alan takımlarından birisi olsa da, bunlardan sadece birini zafere dönüştürdü.

Bitime iki yarış kala şu anda şampiyonada Mercedes'in 20 puan gerisindeler ve bu pozisyonu almak için özellikle pazar günleri iyi olmaya ihtiyaçları var.

Geçen hafta sonu formasyon turunda yaşadığı sorunla yarışa veda eden Leclerc, odaklanmaları gereken noktanın pazar günü olduğunu yineledi.

Leclerc şöyle konuştu: "En büyük eksikliğimiz yarış temposu."

"Şu anda takımlar şampiyonasında Mercedes'in sadece 20 puan gerisindeyiz ve kalan yarışlarda buna odaklanacağız."

"Zandvoort'tan sonra aracı anlama, konseptlerimiz ve gitmemiz gereken yön konusunda büyük adımlar attık."

"Sezonun ilk yarısında bu yönü arıyorduk ve şimdi sadece ilerliyoruz. Bu bana aradaki farkı azaltabileceğimiz konusunda güven veriyor."

"Ferrari zirveye geri dönmeli. Bu orta ve uzun vadeli bir hedef; bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."