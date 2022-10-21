Leclerc: "Ferrari, 2023 öncesinde zayıf yönlerini geliştirmeye odaklanmalı"

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Ferrari bu sezon genel olarak sıralamalarda güçlü performanslar sergilese de Pazar günleri yarışlarda performans, dayanıklılık sorunları ve strateji hataları gibi durumlarla geride kaldı.

Monakolu pilot, bu sezon geride kalan 4 yarışta pilotlar şampiyonasında ikincilik için Sergio Perez'i mağlup etmeye odaklanmayacağını, bunun yerine gelecek sene için çalışmalar yapmalarını istediğini söyledi. Şu anda Perez, bir puan farkla Leclerc'in önünde bulunuyor.

Leclerc, "Her zaman üçüncü olmaktansa ikinci olmak daha iyidir. Ancak benim odak noktam gerçekten bu olmayacak. Son dört yarışı, gelecek seneki şampiyonada rekabetçi olabilmemiz için kullanmalıyız."

"Son dört yarışı, gelecek sene daha iyi bir takım olmak için kullanmaya çalışacağız." dedi.

Takımın en çok hangi alanlarda iyileşmesi gerektiği sorusu üzerine Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse genel olarak Pazar gününden daha fazlasını almaya odaklanmalıyız. Yani bu birçok şeyi içeriyor. Lastik yönetimi, son birkaç yarışta gördüğümüz üzere hâlâ zayıf yönümüz."

"İletişim, strateji, dayanıklılık... Pazar günü daha güçlü bir takım olmak ve hafta sonunu mümkün olan en iyi şekilde tamamlamak için bunları geliştirmeliyiz. Cumartesi günleri çok sık bir şekilde çok güçlüydük ancak Pazar günleri bazen bir şeyler dağıldı." şeklinde cevap verdi.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari'nin bu sene yaşanan sıkıntılarda nasıl tepki verdiği konusunda Leclerc, "Bence her zaman aynı süreçten geçiyoruz. Bir hata olduğunda ya da bir şeyler yanlış gittiğinde, her zaman bunun nereden geldiğini bulmak için analiz yapmalıyız."

"Bunun nereden kaynaklandığını anladığınız zaman, ileriye bakarsınız. Bu sene bunu yaptık ve bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Leclerc, daha şimdiden son haftalardaki ilerlemeyi görebildiğini söyledi.

Leclerc, "Son birkaç yarıştır iletişim ve strateji gibi konular üzerinde çalışıyoruz. Şimdiden pozitif işaretler gördük. Bu iyi bir şey."

"Ve lastik yönetiminin son yarışta nasıl olduğunu gördük. Şu anda bu konuda biraz daha fazla zorlanıyoruz ancak bunun nedenlerini bulmamız lazım. Bu sürekli olan bir çalışma ve bunda gittikçe daha iyiye gidiyoruz."

"Bu sene bazı yarışlarda lastik yönetimi açısından çok iyi olduğumuzu gördük. Şu an için çok belirli durumlarda iyi olmamız gerekiyor."

"Japonya'da Pazar günü biraz serindi ve aynı zamanda yağmur vardı. Bu biraz beklenmedik bir durumdu ve muhtemelen bu alanda Red Bull kadar iyi değiliz. Yani bu alanda da çalışmamız lazım." dedi.

Leclerc son olarak takımın son yarışlar olmasına rağmen güncellemeler getirmeye devam etmesinden memnun olduğunu söyledi.

Leclerc, "Evet, küçük şeyler gelmeye devam ediyor. Ancak geride başka parça kaldığını düşünmüyorum. Sezon sonuna geliyoruz ve artık gelecek seneye odaklanmış durumdayız."

"Bu küçük güncellemeleri, gelecek seneki aracın tasarımını tamamen netleştirmeden önce her şeyi daha iyi anlamak için kullanmaya çalışmalıyız." dedi.