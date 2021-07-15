Leclerc: "Ferrari, 2022 şampiyonluk mücadelesi için üçüncülüğü feda etmeli"

Ferrari şu anda, şampiyonluk savaşı veren Mercedes ve Red Bull'un ardında, McLaren ile takımlar şampiyonasında üçüncü olmak için mücadele ediyor.

Takım, bu yıl Leclerc'le iki kez pole pozisyonu almayı başardı ve Carlos Sainz da Monako'da takımın bu yılki ilk ve tek podyumunu elde etti. Buna karşılık, McLaren şu anda şampiyonayı Ferrari'nin 19 puan önünde götürüyor.

Gelecek yıl Formula 1'deki teknik düzenlemeler büyük oranda değişecek ve takımlar, uzun süre sonra ilk kez öndeki takımlarla mücadele etme şansına sahip olacaklar.

Leclerc, Ferrari'nin 2022 aracına mümkün olduğunca çok odaklanmaya çalıştığını ve gelecek sezon rekabetçi olabilmek için bu yılın geri kalanını feda etmelerinden memnuniyet duyacağını belirtti.

Leclerc, F1'in Beyond the Grid Podcast'inde şöyle dedi: "Önümde, 2022'de rekabetçi olabilmek adına 2021'i feda edebileceğimizi söyleyen bir anlaşma olsaydı, bunu imzalamaktan mutluluk duyardım fakat ne yazık ki hiç kimse böyle bir garantiye sahip değil."

“Takımı 2022'ye daha fazla odaklanması için zorluyorum. Bence 2022'nin herkes için büyük bir fırsat olacağı çok açık. Bu yeni araçlar, geldikten sonra uzun süre boyunca kalacaklar."

“Bu yıl elbette hâlâ takımlar şampiyonasında üçüncü sırayı elde etmek için McLaren ile savaşıyoruz. Fakat hedefimizin, çok yakın bir zamanda ilk sıra için savaşmak olduğunu biliyoruz ve bu, şu anda değil, 2022'den itibaren olabilecek bir şey."

“Bu yüzden, gelecek sezon ilk sıralar için savaşabilmek adına bu yılki şampiyona üçüncülüğünden vazgeçmemizden mutluluk duyacağım.”

Ferrari Sportif Direktörü Laurent Mekies, mayıs ayında yaptığı açıklamada, takımın odağının %90 ila %95 oranında 2022 aracı olduğunu doğrulamıştı. Ayrıca takım, yakın bir zamanda SF21'in zayıf noktalarını geliştirmek adına yapılan güncellemeleri de durduracağını belirtmişti.

Geçen yıl, Ferrari için oldukça zor geçmişti ve son 40 yılın en kötü şampiyona sonucu olan, altıncı sırayı elde etmişlerdi. Fakat bu yıl, ileriye doğru iyi bir adım atarak hemen hemen tüm yarışlarda puan savaşı verip, orta grubun önünde yer aldılar.

Leclerc, Monako ve Bakü'de sürpriz şekilde pole pozisyonu almayı başardı. Ancak Fransa, özellikle yarış temposu anlamında takım için çok zor bir yarıştı. Bunun üzerine Red Bull Ring'de lastiklere odaklanan Ferrari, oradaki her iki yarışta da yarış temposu anlamında güçlü göründü.

Ferrari'nin değişken güçlü ve zayıf yönleri hakkında konuşan Leclerc, "Bu, elbette sinir bozucu bir şey çünkü bir yarışta iyiyken, diğer yarışta tam tersi oluyor. Asla en iyisini elde edemiyorsunuz. Fakat bu, sanırım hayatın bir parçası. Doğru dengeyi bulmayı deneyeceğiz." dedi.