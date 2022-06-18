Leclerc: "Fena görünmüyoruz"

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Monakolu pilot ilk antrenman seansında geride kalsa da ikinci seansta oldukça iyi bir tempoya sahipti ve seansın en hızlı ikinci zamanını yaptı.

Leclerc'in hem tek tur hem de yarış temposu oldukça pozitifti ve 10 sıra grid cezası olmasına rağmen hafta sonunun kalanı için pozitif göründü.

Seansın ardından konuşan Leclerc, şöyle dedi: "Bu piste geri dönmek gerçekten harika. Bu pistin kendine özgü bir karakteri var ve kerbleri çok fazla kullanmanız gereken pistlerde yarışmak her zaman için keyiflidir."

"Günümüze gelirsek, bence pozitif bir gündü. İlk seanstan ikinci seansa ayar anlamında iyi bir iş çıkardık. Ayrıca bu pistteki gelişim oranı gerçekten çok yüksek ve bugün de durum böyleydi. Rüzgar oldukça kuvvetliydi fakat sürüşümü pek etkilemedi."

"Şimdi ana odak noktamız yarış tempomuz üzerinde çalışmak ve pazar gününe hazırlanmak olacak."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc, grid cezası sorulduğunda şöyle dedi: "Biraz daha geriden başlamam gerekiyor. Fakat bence alınabilecek en iyi karar buydu. Bakalım neler olacak?"

"Geçiş yapmak bugün beklediğimizden biraz daha zordu fakat hızlıyız ve umarım istediğimiz yere gelebiliriz."

"Red Bull ile mücadele oldukça yakın görünüyor. Yarış temposu üzerinde çalışmamız gerekiyor."

"Bunun dışında net bir resme sahip olmak biraz zor çünkü her zaman farklı hamurdaydım ama genel olarak kötü görünmüyorduk."

"Bu yüzden durumun iyi olduğunu söyleyebilirim."