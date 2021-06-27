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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Leclerc: “F1’deki en iyi performanslarımdan biriydi”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Charles Leclerc, Steiermark Grand Prix’sinde gridin gerisinden yedinci sıraya yükselişinin Formula 1’deki en iyi performanslarından biri olduğunu söyledi.

Leclerc: “F1’deki en iyi performanslarımdan biriydi”

Ferrari pilotu, Red Bull Ring’deki ilk virajda Pierre Gasly ile yaşadığı temas ardından yarışın erken dakikalarında pite girdi.

Ardından Leclerc, 17. sıraya kadar düştü ancak yarışın devamında birçok geçiş yaparak 7. sıraya kadar yükseldi ve 6. olan takım arkadaşı Carlos Sainz’ın sadece 1 sıra gerisinde finiş gördü.

Yarış sonrasında konuşan Leclerc, “İlk tura kıyasla bizim için harika bir yarıştı. İnanılmaz derecede hızlıydık ama elbette ilk turda yaşananlar bizim çok, çok daha iyi bir sonuç elde edebilmemizin önüne geçti.”

“Büyük bir fırsattı. Hızımız inanılmazdı. İlk tur dışında bence Formula 1’deki en iyi performanslarımdan biriydi.” ifadelerini kullandı.

Leclerc, Avusturya’daki yarış tempolarının oldukça motive edici olduğunu söyledi çünkü bu sezon, Ferrari pazar günleri oldukça zorluk çekiyordu. Ayrıca bu performanslarının, haftaya aynı pistte gerçekleşecek olan yarış için de iyi bir işaret olduğunu söyledi.

“Tabii ki hafta düzenlenecek olan yarış sabırsızlıkla bekliyorum. Bugün gerçekten çok özeldi. Bugünkü yarış tempomuz uzun zamandır yoktu. Bu yüzden, bunu görmek güzeldi.”

Ayrıca Leclerc, Gasly ile olan temasta kimin suçlu olduğundan emin olmadığını da belirtti.

“Dürüst olmak gerekirse, görüntüleri tekrar izlemem lazım. Pierre’in biraz sola mı gittiğini yoksa benim biraz sola mı gittiğimi bilmiyorum ve ben aynı zamanda biraz sağa gitmiştim. Sanırım her ikisinin de buna payı vardı. Sonuç olarak temas yaşandı.”

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Charles Leclerc, Ferrari SF21

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Leclerc’in takım arkadaşı Sainz da altıncılıktan on ikinciliğe yükselmekten mutluydu ama ona tur bindirmiş olan Lewis Hamilton’ın arkasında zaman kaybetmese daha da iyi bir sonuç alabileceğini düşünüyor.

Sainz, “Oldukça iyi bir gündü. Orta lastiklerle iyi bir ilk bölüm geçirdik, geç pit stratejisiyle ve iyi bir hızla neredeyse tüm orta grubun önüne geçmeyi başardık. Sonra tuhaf bir olay yaşandı. Yeni set sert lastiklerdeydim ve önümde Lando vardı, onu temiz havada geçebileceğimi biliyordum ama bir anda kendimi Lewis’in arkasında buldum.”

“5 ya da 10 tur boyunca [Lewis’i] mi takip edeyim yoksa Lando’yu mu yakalayayım bilemedim. Sonra Lewis’in lastiklerle sorun yaşadığını fark ettim, ben çok daha hızlıydım ve turumu geri almam gerekiyordu.”

“Turumu geri aldıktan sonra ise Lando’yu yakalamak için artık çok geçti.” ifadelerini kullandı.

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