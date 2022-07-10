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Formula 1 Haberler

Leclerc: "F1'deki daha katı mücadele kuralları felaket olur"

Charles Leclerc, Formula 1 pilotlarının Britanya GP'de ikili mücadelelerle ilgili anlaşma üzerinde biraz oynadığını kabul etti ancak daha katı protokollerin spor için felaket olacağını söyledi.

Ekleyen:
, NobleF1
Çeviren:
Abdullah Çelik
Leclerc: "F1'deki daha katı mücadele kuralları felaket olur"
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Britanya GP'de bazı pilotların savunma konusunda yaptığı hamleler ve FIA'nın buna izin vermesi bazıları tarafından sorgulanmıştı.

Dışarıdan geçiş yapmaya çalışan pilotların çoğu, pist dışına doğru süpürüldü. Max Verstappen'in Mick Schumacher'e karşı yaptığı savunma bunun örneklerinden birisiyken diğer taraftan Sergio Perez virajı keserek pozisyon kazanmıştı.

Fernando Alonso ve Schumacher dahil olmak üzere birçok isim, Avusturya GP öncesinde konuya açıklık getirilmesini istediler.

İlk startta Lewis Hamilton, ardından yeniden startta Verstappen tarafından benzer bir şekilde pist dışına itilen Leclerc, bu konuda endişe edecek bir şeyin olmadığını söyledi.

Leclerc, "Orada sınırlar dışında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası sert yarış vardı ancak mücadeleden gerçekten keyif aldım."

"Her durum için bir kuralınız olabilir ancak bu felakete dönüşebilir. Bu yüzden bazen gösterinin devam etmesine ihtiyaç duyarsınız."

"Durumu iyi idare ettiğimizi düşünüyorum. Çok zordu. Hepimiz sınırlar konusunda biraz oynadık. Muhtemelen ben de bunu yaptım çünkü berbat bir durumdaydım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve eğlenceliydi." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, battles with Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Lewis Hamilton, Mercedes W13, battles with Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Perez'le olay yaşayan Hamilton da şikayet edilecek bir şey olmadığını düşünüyor.

Hamilton, "Bana göre genellikle durum açık. Aramızdaki yarış harikaydı."

"Ben de tam olarak Checo'nun yaptığının aynısını yapardım. İyi bir yarıştı." dedi.

Buna rağmen Hamilton, pist sınırları ve pist üstünde zigzaglar çizme konusunda daha açık ifadeler olması gerektiğini düşünüyor.

Hamilton, "Perez ve Leclerc'i geçtiğim, ardından Checo'nun pist dışına çıkarak avantaj kazandığı bir klip gördüm."

"Bu tür durumlarda, pilotlar olarak siyah beyaz bayrak gösterilmesini istiyoruz. Bunu yapabilirsiniz, bunu yapamazsınız demeliler. Bu birçok şeye bağlı oluyor."

"Konuştuğumuz şeylerden birisi, savunma yaparken zigzaglar çizilmesi. Savunma yaparken tek bir kez yön değiştirmenize izin verildiği hep bilinen bir şey. Birçok kez yön değiştiremezsiniz."

"İstikrarlı olma konusunda çalışmaya devam etmeliyiz. Ancak yarış gerçekten harikaydı. Hafta sonundan çıkarılabilecek kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kuralların nasıl uygulandığı ve açıklık konusunda güçlenmeye devam etmeliyiz." dedi.

Sebastian Vettel ise mücadelenin adil olup olmadığı konusunda pilotların sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Vettel, "Bu konuda en iyi hakim biz olmalıyız. Birisini pist dışına itiyorsak ve bunun aşırı olduğunu biliyorsak, ceza almaya hazır olmalıyız. FIA bazen görmeyebiliyor. Bu olmamalı ancak olabiliyor. Adil oldukları sürece, sert yarışılsa da sorun olmaz." dedi.

Yardımcı editörler: Luke Smith ve Adam Cooper

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