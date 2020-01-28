Leclerc, F1'de şampiyonluk mücadelesine hazır mı?

Leclerc, Formula 1'de sadece 2 sezon geçirmesine rağmen geleceğin şampiyonlarından birisi olarak görülüyor. Genç pilotun kendisi, sürüş ve mücadele açısından daha çok gelişebileceği alanı olduğunu kabul etse de, özellikle Ferrari'de geçirdiği ilk sezonun ardından günümüz Formula 1'inin Lewis Hamilton ve Max Verstappen ile birlikte ilk 3 pilotu içerisinde görülüyor.

2019'da 6. şampiyonluğunu kazanan Hamilton'ın yeteneklerinden bahsetmeye gerek yok. Red Bull pilotu Verstappen de geçen seneki istikrarı ve sürüşü ile şampiyonluk mücadelesi verebileceğini gösterdi. Peki ya Leclerc?

Formula 1'deki ikinci sezonunda Ferrari adına mücadele eden Leclerc, Azerbaycan sıralamalarındaki kaza gibi bazen hatalar yaptı ya da takım arkadaşı Sebastian Vettel'e mağlup oldu ancak dayanıklılık ya da strateji sorunlarıyla daha fazla puan kaybettiğini söylemek adil olur. Ve o, 2014'te Daniel Ricciardo'dan sonra Vettel'i mağlup edebilen 2. pilot oldu.

Tabii ki gelişebileceği alanlar var ancak şu ana kadar ortaya çıkan işaretler, Leclerc'in şimdiden şampiyonluk mücadelesi verebilecek durumda olduğunu gösteriyor.

Leclerc'in bu konuda başka isimlerle de benzerlikleri bulunuyor. Hamilton, 2007'deki çaylaklık sezonunda şampiyonluk mücadelesi vermiş, 2. sezonunda şampiyon olmuştu ancak bu sezonlarda kendisinin hataları vardı. Vettel de F1'deki ikinci tam sezonunda şampiyonluk mücadelesi verdi ancak bir sonraki sezon yani 2010'da şampiyon oldu. Kısacası pilot yeteri kadar iyiyse ve iyi bir araca sahip olursa, şampiyonluk mücadelesi vermesi çok uzun zaman sürmüyor.

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 ve Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-22 Fotoğraf: XPB Images

Yeni nesil pilotlardan Verstappen ve Leclerc'in yaşadığı ve yaşayacağı sıkıntılardan birisi, Hamilton'ın ulaşmış olduğu seviye. Hamilton geçen sene çok az puan kaybederken, 2018'de Ferrari'nin sezonun büyük çoğunluğunda daha hızlı araca sahip olmasına rağmen hatasız sürüşü sayesinde 88 puan farkla şampiyon oldu.

Hamilton gibi Leclerc de kendisini eleştiren, her zaman iyileşmeye çalışan pilotlardan birisi. Bu yaklaşım, Leclerc'i Hamilton seviyesine getirmede yardımcı olabilir.

Autosport International'da konuşan Leclerc, "Her zaman hatalarımı analiz eder, neleri daha iyi yapabileceğime bakarım. Bence benim gücüm aynı hataları tekrar yapmamak ya da zayıf noktalarımı iyileştirmek. Daha çok fazla gelişebileceğim alan var."

"Kendimi eleştirirken sert olmuyorum. Tarafsız oluyorum, bu da yanlış yaptığım zaman daha iyi olmam konusunda bana yardımcı oluyor." diyor.

Geçen sene Leclerc, hem zayıflıklarını iyileştirme hem de daha deneyimli takım arkadaşından öğrenme konusunda çok fazla örnek gösterdi. 2018'de Sauber'de sıralamalarda tam turu bir araya getirme konusunda zayıf kalan Leclerc, 2019'un en çok pole pozisyonu kazanan ismi oldu.

Leclerc, "2018'de ilk 3-4 yarışın ardından zayıf noktamın sıralamalar olduğunu gördüm, bu yüzden o alana odaklandım ve Fransa GP'den itibaren büyük ilerleme kaydettim. Yarışta daha yapmam gereken çok şey var. Seb çok deneyimli ve şu anda o konuda benden daha iyi. Bu yüzden bu kış büyük ölçüde yarışlar üzerinde çalışacağım."

"Sadece sürüş açısından değil, takımla çalışma, ayarlar, bazen yarışta daha güçlü olmak için sıralama performansından biraz feragat etme gibi konulara odaklanacağım. Tüm bu küçük detaylar fark yaratıyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, ve Sebastian Vettel, Ferrari Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Bu açıklama, Leclerc'in Vettel'le takım arkadaşı olmaya neden sıcak baktığını işaret ediyor. Geçen sene Brezilya GP gibi yaşanan bazı anlaşmazlıklara rağmen Leclerc, Vettel'le takım arkadaşı olmaktan memnun.

"O, aşırı profesyonel bir pilot ve çok fazla detaylara iniyor. Benim mühendislere yardımcı olacağını düşünmediğim şeyleri söylüyor. Bu çok ilginç."

"Ferrari ile başlangıçta neler beklemem gerektiğini bilmiyordum. Seb'in yanında yarışacak olmam göz korkutuyordu. Benim için büyük bir mücadeleydi ancak Seb'den çok şey öğrendim."

Ferrari, yeni sezonda Leclerc ve Vettel'in birbirlerinden puan çalması riskine sahip olacak. Bu, Ferrari daha hızlı bir araca sahip olsa dahi Hamilton ya da Verstappen'in onlardan puan çalabileceği manasına geliyor. Ancak her şeye rağmen Leclerc, takım arkadaşının kendisini zorlamasından memnun.

Benzer bir olayı zamanında Hamilton yaşamıştı. 2007'de çaylakken iki kez dünya şampiyonu olmuş Fernando Alonso'yla takım arkadaşı olan Hamilton'un öğrenme süreci, bu sayede daha hızlı olmuştu.

Leclerc, "Bu durum ikimizin de sınırları zorlamasını, daha güçlü olmamızı sağlıyor. O benim önümde yer aldığında, bunu sevmiyorum ve daha da sıkı çalışıyorum. Tam tersi olduğunda, o da bundan hoşlanmıyor ve aynısını yapıyor."

"Her ikimiz de, pist üstünde rakip olduğumuzu ve her şeyin olabileceğini biliyor çünkü ikimiz de kazanmak istiyoruz. Bazen pist üstünde sorun yaşayabiliriz ancak pist dışında ikimiz de farklı insanlar olduğumuzu bilecek kadar olgunuz. En önemlisi, aracı en iyi şekilde geliştirebilmek için birlikte çalışmamız ve pist üstünde, Brezilya'da olduğu gibi sınırları aşmamamız. O yarışta ikimiz de iyi dersler çıkardık. Yine aynısı olmayacak." dedi.

Leclerc, 2024 sonuna kadar anlaşma imzalamasıyla Ferrari'de uzun vadeli geleceğini garantilemiş oldu. Bu, kendisinin performansına yardımcı olacak konulardan birisi.

Leclerc, Kariyerimde ilk defa bu kadar uzun bir anlaşma imzaladım. Stabilite olması ve gelecek senelerde ne yapacağını biliyor olmak iyi bir şey. Artık tamamen rahatım ve işime odaklanacağım." dedi.

Verstappen de 2023 sonuna kadar Red Bull da olacağını duyurdu. Hamilton'ın Mercedes'te kalacağını hesaba katarsak, geçen sezonun en önemli 3 pilotu, aynı şekilde mücadeleyi sürdürecekler gibi görünüyor.

Ancak Leclerc, mücadelenin bu isimler arasında kalmasını beklemiyor. Leclerc, "Mücadelenin sadece üçümüz arasında olacağını düşünmüyorum. F1 için çok heyecan verici zamanlar geliyor. Çok iyi olduğunu bildiğim başka gençler de var. Onların ne kadar güçlü olduklarını biliyorum. Gelecek senelerin çok rekabetçi olacağına inanıyorum." diyor.

Ancak Ferrari için en endişe verici olan olay, 2007'den bu yana ilk pilotlar şampiyonluğunu kazanması. Ferrari en son pilotlar şampiyonluğunu kazandığında Leclerc henüz 10 yaşındaydı.

Leclerc, "Bu mücadeleye, 2019'un başından daha hazır hissediyorum. Pist üstünde daha da gelişeceğimi umuyorum." diyor.

Ferrari, şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir araç üretebilirse, Leclerc tüm özellikleriyle birlikte 2020 şampiyonluğu için mücadele edebilecek bir diğer isim gibi görünüyor.