Leclerc: "2020, F1'de geçirdiğim en iyi sezonum"

Ferrari 1980’den beri en kötü sonucu olan 6.lığı alırken Leclerc çoğu zaman düşük motor gücüne rağmen SF1000’ini orta sıranın önüne çekmeyi bildi ve bu sırada 2 podyum gördü.

Monakolu pilot sürücüler şampiyonasını 98 puanla 8. sırada tamamlarken 4 kez dünya şampiyonu takım arkadaşı Sebastian Vettel sadece 33 puan alabildi.

Geçtiğimiz sene Ferrari’yle sözleşmesini 2023’e kadar uzatan Leclerc, 2020’nin Maranello merkezli ekip için “zor bir sezon” olduğunu kabul ederken kendi performansı açısından en iyisi olduğunu söyledi.

Leclerc, “Sezonun benim için 2 yönü olduğunu düşünüyorum. Kendim adına F1’deki en iyi sezonum. Pist üstünde gösterdiklerimle sezonumdan çok memnunum.”

“Riskler aldım, çoğu zaman da olumlu sonuçlar doğurdu, ve bize çokça puan kazandırdı. Birkaç defa ise olaylar istediğim gibi gitmedi ve biraz puan kaybettik.”

“Ama öte yandan sezon kendi performansım açısından çok pozitif geçti. Yani bundan çok memnunum ve seneye ne kadar gelişim göstereceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Leclerc Ferrari’nin zorluklarla başa çıkışından gurur duyduğunu söyleyerek takımın kış testlerinde SF1000’in rekabetçi olmayacağını anlamalarıyla başlayan 2020 felaketinden önemli dersler çıkardığını umduğunu söyledi.

“Barselona’daki testlerden sonra hepimizin bir şeylerin ters gittiğini anladığını düşünüyorum. Bence sezon boyunca, ilk yarıştan sonra kabullenmesi çok güç olsa da, gerçekler çok açık olduğu için çok sıkı ve yapıcı bir şekilde çalıştık.”

“Ve bence o noktadan sonra gelişmeye devam ettik. Küçük adımlardı ama dediğim gibi doğru yönde atılmış küçük adımlardı ve F1’de bunun her zaman garantisi olmaz.”

“Şimdi gelecek adına bu sezondan çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Ve bence bu noktadan sonra sadece güçlenerek döneceğiz. Umarım bunu gelecek sene pist üstünde gösterebiliriz.”

“Gelecek sene ne kadar büyük bir adım atacağımızı bilmiyorum ama adımın doğru yönde olacağından eminim.”