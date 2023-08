Leclerc, F1 takvimindeki büyümeden memnun değil

Liberty Media'nın sporu satın almasının ardından takvimdeki yarışların sayısında artışa gidildi ve yeni sezonda yarış sayısı 24 olacak.

Şu anda F1'in popülaritesinde dünya çapında bir artış yaşanıyor fakat yarış sayısını arttırmak, taraftarlar üzerinde "doygunluk" hissi yaratabilir. Bu da şimdi olmasa bile uzun vadede spora olan ilginin azalması anlamına gelebilir.

Fakat F1, yarış sayısını arttırırken hafta sonu formatı üzerinde değişiklikler yapmaya ve heyecanı korumaya çaba gösteriyor.

Fakat Leclerc, her halükarda spor için maksimum yarış sayısının 24 olduğunu dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Leclerc, "Umarım 24 yarış maksimum sayıdır ve bunun bir yarış bile üzerine çıkmayız."

"Kendinizi Formula 1'in yerine koyduğunuzda bunun kolay bir durum olmadığını anlayabiliyorum."

"İlgi patlaması yaşayan bir kategorimiz var ve bu harika. Aynı zamanda, her şeyin aşırıya kaçmasından da endişe ediyorum."

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

"Mekanikerlere mühendislere ve lojistikle ilgilenenlere baktığınızda, sorunu görebiliyorsunuz. Padokta çalışan ve bizden üç gün önce gelip iki gün sonra ayrılan insanlar var."

"Araca her bindiğimde mutlu oluyorum fakat bence her yarış hafta sonu benzersiz olmalı ve her hafta sonu yarış düzenlersek, hafta sonu öncesinde yaşadığınız o özel duyguyu kaybedeceğiz" dedi.

Leclerc'in memnun olmadığı bir diğer nokta da araçların ağırlığı.

"Formula 1'e 2018 yılında geldim ve o zaman bile araçlar oldukça ağırdı."

"Abu Dhabi'de bir Ferrari F2004 ile piste çıktım. 50 kilogram yakıtla sürüş yaptığımda, şu anki araçlarla arasındaki farkı hemen gördüm."

"F1 araçlarının ağır olmalarını sevmiyorum, daha hantallar ve yavaş virajlarda bunu hissedebiliyorsunuz."

"Orta ve hızlı virajlarda inanılmaz bir yere basma gücümüz var ancak gelecekte mevcut ağırlığın daha da artmasını istemiyorum."