Leclerc ve Sainz F1-75'le ilk demo sürüşünü tamamladı

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Bugün Ferrari için önemli bir gündü çünkü Maranello merkezli ekip, yeni sezonda mücadelede edeceği yeni F1-75 aracını ilk kez bugün piste çıkardı. Takım, 15 kilometrelik bir demo sürüşü gerçekleştirdi.

Yoğun sis altında başlayan bu etkinlik için Fiorano pisti kullanıldı. Charles Leclerc, bu 15 kilometrenin büyük kısmını tamamlayan isimdi ve yeni aracın tadına da ilk o baktı. Carlos Sainz da son bölümde kısa bir sürüş yaptı.

Sürpriz şekilde Fiorano'da test olacağını duyan taraftarlar, pistin etrafına gelerek etkinliği yakından görmek istediler.

Leclerc ve Sainz, çalışmalar bittiğinde sonra maskelerini takarak taraftarların yanına gittiler ve onlara imza dağıttılar. Bu da soğukta bekleyen az sayıda taraftar için güzel bir jestti.

Carlos Sainz Jr., Ferrari 1 / 3 Fotoğraf: Davide Cavazza Carlos Sainz Jr., Ferrari 2 / 3 Fotoğraf: Davide Cavazza Tifosi 3 / 3 Fotoğraf: Davide Cavazza

Bu, Ferrari'nin şimdilik Fiorano'daki son testiydi. F1-75 şimdi iki çekim gününden ilki için paketlenerek Barselona'dan yaklaşık yirmi kilometre uzaklıktaki Montmelò'ya gönderilecek.

Ferrari, 22'sinde yeni aracı piste çıkarmayı ve 100 kilometrelik bir sürüş yapmayı planlıyor.

Ertesi gün de 2022'nin ilk sezon öncesi testi başlayacak. Bu test, 23-25 ​​Şubat tarihleri arasında yapılacak.

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