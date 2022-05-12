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Leclerc, F1-75'le cuma günü Monza'da piste çıkacak

Scuderia Ferrari, 13 Mayıs Cuma günü Charles Leclerc ile Monza'da piste çıkacak ve bu yılki ikinci çekim hakkını kullanacak.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Leclerc, F1-75'le cuma günü Monza'da piste çıkacak
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Ferrari, son iki yarışta özellikle yarış temposu olarak Red Bull ile baş etmekte zorlandı ancak pes etmeye niyetleri yok ve her iki şampiyonada birden aradaki farkı açmayı hedefliyorlar.

Takım, ilk büyük güncellemesini İspanya GP'ye getirme kararı aldı ve bunun öncesinde F1-75'i Monza'da piste çıkaracaklar. Takım, efsanevi pisti cuma günü yerel saatle 09:00 ila 13:00 arası için kiraladı.

Bu, Ferrari'nin bu yılki ikinci reklam çekimi hakkını kullanacağı anlamına geliyor. Takım ilk çekim hakkını 22 Şubat'ta Barselona'da kullanmıştı.

F1-75'in direksiyona geçecek ismin Charles Leclerc olması bekleniyor.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Ferrari, Monza'yı tesadüfen seçmedi. Takım bu yıl düzlüklerde büyük oranda geride kalıyor ve bu test sayesinde , uzun düzlüklere sahip Monza'da gerçekten doğru yönde ilerleyip ilerlemediklerini görme fırsatları olacak.

Bu tarz bir etkinlikte parça test edilmesine izin verilmiyor ve Pirelli'nin demo lastikleriyle en fazla 100 kilometrelik bir test yapılabiliyor.

Monza daha önce 2019 yılında da Ferrari tarafından çekim günü için kullanılmış ve Leclerc, SF90'ın direksiyonuna geçmişti.

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